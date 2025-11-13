社會中心／綜合報導

涉及跨國詐騙的「太子集團」，在台灣有多個據點，其中旗下子公司"天旭國際"，還設在台灣的門面"台北101"，這讓101董事長賈永婕直呼震驚，她說，當初從選商審核、徵信到簽約，一切合法，誰會想到，每天打卡、平凡上班的工程師，居然在詐騙，不過，她也感嘆，沒公權力查租戶背景，呼籲政府指派專責單位協助。

"太子集團"高階幹部王昱棠，遭到羈押，檢調查出，他是太子旗下子公司"天旭國際"負責人，公司所在地，竟然在台灣門面的101裡面，租下2層樓當辦公室，多年來囂張詐騙，讓101董事長賈永婕相當震驚。

廣告 廣告

賈永婕在臉書發文，直呼第一時間得知，非常震驚，立刻回頭檢視：台北101在內控上是不是有疏失？"天旭國際"106年簽約，107年完成裝修進駐。是經過嚴格的選商審核與徵信程序，一切文件、資料都完全合法。誰會想到，看似每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然在執行詐騙？讓人又震驚又憤怒。

太子集團據點藏身台北101 賈永婕籲政府設專責單位查核

太子集團據點藏身101 賈永婕籲政府設專責單位查核。（圖／民視新聞）賈永婕無奈寫下，這是一場新的「智慧型跨國犯罪」，雖然已經和天旭國際中止租約，但終究亡羊補牢，加上沒公權力查租戶背景，呼籲政府指派專責單位協助。而立委蘇巧慧也建議，平時多增加國際遊說工作，讓我國能加入國際刑警組織。

太子案鬧得沸沸揚揚，更傳出太子集團董事長陳志的中國籍重要幹部曾多次來台，疑似透過前立委李德維和現任立委林思銘等來關說協助入境，對此，移民署也回應了。

太子集團據點藏身台北101 賈永婕籲政府設專責單位查核

太子集團據點藏身101 賈永婕籲政府設專責單位查核。（圖／民視新聞）太子集團在台據點，一下豪宅、一下台北101，選點都相當高級奢華，還有沒有其他跨國犯罪集團也在台灣設立據點，檢警要一一調查。

廣告 廣告

原文出處：太子集團據點藏身台北101 賈永婕籲政府設專責單位查核

更多民視新聞報導

侯漢廷爆料「快樂宴」翻車挨告辯詞曝光 郭智輝開嗆了

渣男！帶小三回家性交被抓包 竟嗆老婆：這是我家為何不能做X？

裸男破門追女子！79歲翁雙腿骨折反擊 近身擊斃惡徒救鄰居

