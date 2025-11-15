太子集團日賺破億！議員揭密：靠賄賂中國公安規避查緝

即時中心／温芸萱報導

美國司法部日前依涉入跨國詐欺、洗錢等罪名，起訴柬埔寨太子集團控股負責人陳志及多名共犯。民進黨桃園市議員余信憲研析起訴書後指出，文件揭露太子集團早在2018年就靠「殺豬盤」及多項非法業務，每日獲利高達3,000萬美元（1億台幣）。起訴書也記載，陳志透過大量賄賂取得情報，甚至動用與中國公安部、國安部的關係協助躲避查緝。

柬埔寨大型企業集團「太子集團控股」近日遭美國司法部以跨國詐欺、洗錢等多項重罪起訴，並同步祭出制裁行動，凍結相關公司與個人資產。據《ETtoday新聞雲》報導，民進黨桃園市議員余信憲查看美國檢方公開的起訴書後，揭露該集團規模龐大的犯罪網絡與令人咋舌的獲利模式，指出其早在2018年就靠詐騙行為日進斗金，「1天就賺1億台幣」。

余信憲表示，文件內容顯示，太子集團內部共犯在2022年的通訊紀錄中曾吹噓，集團於2018年藉由「殺豬盤」詐騙以及多項地下違法業務，每日收益高達3,000萬美元，換算新台幣超過1億元。如此驚人的金流，也成為該集團向外部尋求保護、鞏固勢力的底氣。

更令人關注的是，起訴書清楚指出，太子集團首腦陳志與多名高層長期透過賄賂、金錢疏通等手段，提前獲取執法單位欲採取突襲行動的情報。不僅如此，文件更揭露他們利用自身商業網絡與政治關係，向中國公安部（MPS）、國家安全部（MSS）尋求協助，以規避跨國查緝與法律追責。

此外，美方調查也發現，陳志指派專人負責所謂「風險控管」，包括密切追蹤國際調查動向，甚至與外國執法人員建立不當利益交換，以延續並擴大詐騙事業版圖。





