太子集團日賺1億！ 他翻起訴書驚見：靠「中國國安部、公安部」規避查緝

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

太子集團跨國詐騙案震驚全球，集團首腦陳志於10月遭美國制裁並遭沒收資產，並依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴。民進黨桃園市議員余信憲翻閱美國司法部起訴書後指出，太子集團早在2018年即透過「殺豬盤」等非法手法，每日獲利超過3,000萬美元（約新台幣1億元），並長期以賄賂方式提前取得執法單位突襲行動的資訊，甚至倚靠中國公安部、國家安全部協助躲避追查。

美國司法部起訴書揭露，太子集團早在2018年即透過「殺豬盤」等非法手法，每日獲利超過3,000萬美元。（圖／取自臉書／Prince Bank Plc.）

余信憲在Threads發文指出，美國司法部起訴書揭露，太子集團共謀者於2022年曾向他人炫耀，太子集團早在2018年即透過「殺豬盤」等非法手法，每日獲利超過3,000萬美元，等同一天就賺超過1億台幣。

起訴書指出，太子集團首腦陳志及多名共犯，長期以賄賂及政治影響力維護詐騙事業，甚至能提前取得執法單位突襲行動的內部資訊。令人關注的是，文件明確揭露陳志及其團隊「依靠中國公安部（MPS）與國家安全部（MSS）協助躲避查緝」。

起訴書還提到，陳志曾指派一名共謀者負責所謂的「風險控管」，職務包含監控各國調查、與外國執法人員進行腐敗交易，確保詐騙集團利益不受干擾。

不少網友看到後驚呼，「獲利能力打趴八成上市公司」、「我們資安一定存在很大的隱患，政府單位的個資問題有很大的披露或是內鬼 」、「也太好賺，把一般辛苦工作的人當白癡」、「以台灣2025年5月來說，單月就被詐騙集團騙了87億，他們一天超過一億是真的不太意外。」、「一天賺超過一億？詐騙界台積電了吧⋯ 」

