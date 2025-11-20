太子集團案再聲押3人 「26輛豪車」最快12月拍賣

太子集團跨國詐騙案持續延燒，北檢日前展開第二波拘提行動，共有8人到案，其中尼爾公司負責人、財務主管以及天旭財務主管因勾串之虞被檢方聲請羈押禁見。此外，北檢先前查扣的26輛豪車，包含價值上億元的超跑在內，檢方擔心長時間存放會影響價值，因此考慮進行拍賣，以保障被害人的索賠權益。估計最快需要一個多月的時間才能完成拍賣程序。

北檢偵辦太子集團案聲押3人，尼爾林姓負責人昨（11/19）移送北檢。（圖／TVBS）

檢調針對太子集團跨國詐騙案展開第二波搜索行動，共拘提8人到案。其中，身穿白色外套、戴著綠色口罩的尼爾公司林姓負責人於19日被拘提到案。另一位戴墨鏡、口罩，全身包緊的尼爾公司鄭姓財務主管面對詢問不願回答。檢方認為尼爾公司林姓負責人、鄭姓主管以及天旭財務陳姓主管三人有勾串之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

廣告 廣告

北檢日前已查扣被告名下至少26輛豪車，其中包含超跑四大神獸。考慮到這些豪車若放置太久可能影響價格，檢方有意將這些車輛變賣，以保障被害人的索賠權益。根據過往程序，執行署收到車輛後需進行權屬查核與車況點驗，並進行估價訂定底價，依法需提前14天公告後才能進行拍賣。檢方將車輛移送至行政執行署進行點驗估價約需2至6週時間，加上公告、實際拍賣與交付程序約需4週，整個拍賣流程最快也需要一個多月才能完成。在這次被拘提的8人當中，除了被聲押的三名核心人物外，另有4人獲得交保。其中，戴鴨舌帽、穿卡其色外套的天旭郭姓資訊主管訊後以50萬元交保，並被限制出境出海。整起案件顯示檢方正持續深入調查太子集團的不法金流網絡，並積極確保被害人權益。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

太子集團3人被收押！收到北檢勘驗公函 開走7超跑涉滅證

太子集團涉詐騙！檢拘25人 扣資產破45億

羈押庭攻防！柯文哲自比「曼德拉」 批檢手段惡劣

天剛資訊涉內線交易 董事長3百萬元、父500萬交保

