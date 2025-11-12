太子集團案延燒 金管會揭「洗防金三角」機制 10家往來銀行六年洗防通報52次

金管會主委彭金隆今（12）日出席立法院財政委員會，會中多位立委針對太子集團洗錢案質詢。（資料照；攝影／鄭國強）

金管會主委彭金隆今（12）日出席立法院財政委員會，就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」提出專題報告並備質詢，會中焦點卻聚焦在柬埔寨太子集團涉詐、涉洗錢案。

面對立委批評「平民領錢被查、詐團轉億資金沒事」，質疑銀行形同「配合」詐騙進出，彭金隆強調，阻詐措施與反洗錢機制性質不同，已在接獲美方制裁通知當日全面凍結相關帳戶並啟動金檢，要從KYC與大額、可疑通報機制檢視金融機構是否盡責。

廣告 廣告

金管會並指出，太子集團自107年入台起就有通報紀錄，至今累計52次大額與可疑通報，強調國家洗防體系必須仰賴「洗防金三角」分工，金管會的重點在督導銀行KYC及EDD程序是否確實落實，並無直接辦案職權。

阻詐與反洗錢機制不同，金管會：初步看涉案銀行均依規通報

跨國大型詐騙集團太子集團在台涉洗錢案，檢調日前查扣大量房產、現金與名車。立委賴士葆不滿表示，銀行對平民領個錢都要再三追問、近乎擾民，結果對詐欺犯動輒幾十億現金轉帳或提領都沒關係，根本沒做事。

彭金隆澄清，阻詐部分是為了保護民眾財產所做的措施，另一個則是反洗錢防制的作為，「這兩個是不一樣的東西」。

他續說明，於10月14日當天收到美國的制裁通知，即在當天把相關帳戶全數凍結，隔天15日啟動金檢，由銀行局對每一家涉案銀行做約詢。雖然這不僅是台灣發生的問題，但仍要確保銀行在反洗錢環節上是否善盡責任，例如加強客戶審查（EDD）、客戶盡職調查（CDD）等。

彭金隆補充，目前涉案銀行總共有10家，檢查局已進駐銀行檢查每一筆金流，並仔細檢查內容，就初步來看，這10家銀行所謂的大額通報應該都是符合規定。

賴士葆質疑，這些銀行「配合」詐騙的資金進出，這樣沒有問題嗎？

「委員你不能這樣說。」彭金隆強調，銀行在針對異常交易、大額交易時要做反洗錢通報；接下來對任何交易，若覺得有必要，還要進一步做客戶盡職調查，這部分需要花時間去理解與釐清。他說，這問題不是那麼簡單，洗錢案屬於國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。

依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾個銀行帳戶，約2億多元資金。

入台至今有52筆通報紀錄，金管會：情資已分發執法機關運用

後續多位立委也質詢太子集團案。金管會銀行局局長童政彰指出，經銀行局向這10家銀行了解，自108年起都有持續作大額申報和可疑性申報，統計從108年至今，金融機構對太子集團共有52次通報動作。

太子集團在國內銀行共有約60個帳戶，散布在10家銀行。彭金隆指出，經金管會了解，這10家銀行都有依規通報，並將通報資料提供調查局作分析、運用，調查局再分送給相關執法機關。

童政彰受訪時說明，「國家洗防金三角」包括國家洗錢防制情資中心、監理機關以及執法機關。其中，監理機關不只金管會，也包括非金融機構的管理，例如地政士若有客戶異常買進大額不動產這類情況也要通報，此由內政部管理。相關情資送到洗防中心之後，會分散給執法機關運用，包括稅務局、刑事局、檢調等單位。

若以此案來說，金管會所關注的是：事前有無做好客戶的KYC（了解你的客戶），客戶在資金運動時是否作EDD，是否持續強化對客戶的審查；當金流有異常時，是否有作大額申報、疑似洗錢申報。童政彰強調，這些才是金管會監理的重點。金管會並沒有犯罪調查的職權與工具，負責的是前端管制與督導，後續的偵辦與起訴則由執法機關負責。

(原始連結)





更多信傳媒報導

非洲豬瘟與廚餘處置何解？專家憂環保與防疫兩難 建議仿效日本EcoFeed集中化處理

盧秀燕、韓國瑜氣勢此消彼長 賴卓對韓軟中帶硬 但綠營支持者未必買單

技術長卡蒂跳槽OpenAI 英特爾執行長陳立武親自接掌AI部門

