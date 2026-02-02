太子集團案後再「金融掃黑」 調查局破321億洗錢

台北市 / 綜合報導

檢調先前破獲太子集團，利用台灣當洗錢據點，更發現犯罪集團的慣用手法，就是以人頭公司，合法交易掩護非法洗錢，調查局1月分進行金融掃黑專案，再破獲多個 洗 錢集團，金額共達321億！其中有日本博弈集團，把台灣當洗錢中心，派遣日籍幹部來台，以高薪招攬年輕人加入，負責把錢轉成加密貨幣或現金，製造斷點再送到境外，集團共30名嫌犯被逮。

整疊千元大鈔，放進點鈔機內仔細清點，而龐大洗錢金額，這些僅是冰山一角，暗紅色BMW電動車，外觀氣派另外賓士大G，更是超過600萬，這些熱門車款，竟全被犯罪集團買來洗錢，調查局今年1月進行金融掃黑專案，全台總動員揪出900多家不法公司，犯罪金額突破321億。

調查局經濟犯罪防治處科長林明獻說：「總計查緝215案，搜索168個處所，約談725人到案。」這些集團手法都很類似，以人頭公司帳戶合法掩護非法，甚至有博弈集團，把台灣當洗錢中心，集團總部設在日本，卻在台灣設立人頭公司，派遣日籍幹部來台招募台灣員工，打著新進人員7-8萬，組長級至少10萬薪資，吸引不少年輕人投入。

集團將賭金以資訊費行銷費的名義匯到台灣，利用這些人，轉成加密貨幣或現金，設立斷點再轉出，日台兩國共30名嫌犯被逮，檢調先前破獲太子集團，把台灣當洗錢據點，更加積極查緝類似犯罪手法，由於台灣的個人帳戶，銀行監管較嚴格，異常金流會被察覺，但公司帳戶頻繁交易成常態，容易掩護洗錢行為。

調查局經濟犯罪防治處科長林明獻說：「從根源將這些金融工具給斬除，以避免犯罪集團一再的使用這些，人頭公司的金融帳號，做為地下洗錢。」龐大的不法資金不只是冷冰冰的數據，背後每一筆錢，都可能是遭詐騙者畢生積蓄，檢調加強力道，緊盯各種洗錢管道，要讓犯罪行為無所遁形。

