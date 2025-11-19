太子集團案檢警調第2波搜索 「台灣小金庫」負責人百萬交保又被拘提

記者楊佩琪／台北報導

尼爾創新林姓負責人在第1波拘提行動中，曾被以100萬元交保。（圖/記者楊佩琪攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、非法博弈案，18日發動第2波搜索行動，拘提8人到案，包括天旭國際資訊主管，「集團在台小金庫」尼爾創新公司負責人及財務主管等，訊後移送北檢複訊。其中4人已於18日移送北檢，訊後分別以30萬至50萬元交保。尼爾創新林姓負責人則在第1波搜索行動時，被以100萬元金額交保，此次北檢經清查相關事證後認其涉案程度升高，再度拘提到案。

尼爾創新鄭姓女財務主管也被拘提到案。（圖／記者楊佩琪攝）

第2波行動中，台北地檢署指揮刑事局、調查局台北市調查處等單位，共兵分8路搜索涉案人員住處，拘提共8人到案，其中4名技術客服人員18日複訊後分別被以30萬元至50萬元不等金額交保。另4人分別為尼爾創新林姓負責人、尼爾創新鄭姓女財務主管、天旭國際科技陳姓女財務主管及天旭國際郭姓資訊主管，4人於19日移送北檢複訊。

11月4日檢警調發動第1波搜索拘提行動，包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案，訊後4人聲押獲准。

天旭國際郭姓資訊主管。（圖／記者楊佩琪攝）

柬埔寨太子集團在台成立9家公司作為洗錢據點，通通被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，其中8家登記地址就在和平大苑豪宅，分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督，為集團洗錢金流所設的空殼公司。

集團另在台北101大樓租辦公室，作為線上博弈公司天旭國際科技的總部，負責協助客戶撰寫線上博弈程式，另一家顥玥公司則負責客戶服務部分。尼爾創新則位在台北市內湖辦公大樓，負責處理和平大苑11戶豪宅貸款，不排除為集團以貸款名義匯入台灣的不法金流。

