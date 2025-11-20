太子集團案海外金流經手人到案 尼爾創新負責人、財務主管收押

記者楊佩琪／台北報導

太子集團案尼爾創新財務主管鄭巧枚。（資料照／記者楊佩琪攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、非法博弈案，18日發動第二波搜索行動，拘提8人到案，包括尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊和資訊主管郭正仁等，以及4名技術客服，19日將林、鄭、陳3人聲押禁見。台北地方法院20日晚間開庭，訊後裁定3人收押禁見。

太子集團案尼爾創新林姓負責人在第1波拘提行動中，曾被以100萬元交保。（資料照/記者楊佩琪攝）

11月4日檢警調發動第一波搜索拘提行動，包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案，訊後4人聲押獲准。尼爾創新負責人林揚茂於這波行動中，被以100萬元交保。

廣告 廣告

18日檢警調發動第2波搜索、拘提行動，訊後認為林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串供之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

另郭正仁和其他4名技術客服，審酌其等所涉犯罪情節、參與支配程度、在集團中影響性及到案後供述等情，認尚無羈押必要，諭知以30萬元至50萬元金額交保。其中郭正仁並被限制出境、出海。

柬埔寨太子集團在台成立9家公司作為洗錢據點，通通被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，其中8家登記地址就在和平大苑豪宅，分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督，為集團洗錢金流所設的空殼公司。

集團另在台北101大樓租辦公室，作為線上博弈公司天旭國際科技的總部，負責協助客戶撰寫線上博弈程式，另一家顥玥公司則負責客戶服務部分。尼爾創新則位在台北市內湖辦公大樓，負責處理和平大苑11戶豪宅貸款，由海外據點透過台灣設立公司的OBU帳戶，將錢匯款到尼爾創新公司名下，再由尼爾創新負責繳交，此部分業務由最上層實際掌控、操盤者為陳志的「大帳房」陳秀玲。

11月18日台北地檢署拘提尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊等人到案，訊後3人聲押禁見。追查發現，3人在陳志被美國司法部起訴後，仍密集與陳秀玲聯繫，持續移轉資金。

更多三立新聞網報導

陳智菡敗訴！控林智堅圖利醫院容積率 法院判應賠償30萬

被控收錢幫質詢官員！黃國昌列貪污被告 北檢分案調查

誣指陳時中「A了1億」吳子嘉被判賠200萬有轉機？ 最高院發回更審

太子集團案第2波拘提 「集團小金庫」尼爾創新負責人、財務主管聲押

