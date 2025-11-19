太子集團案第2波拘提 「集團小金庫」尼爾創新負責人、財務主管聲押

記者楊佩琪／台北報導

▲尼爾創新負責人林揚茂聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、非法博弈案，18日發動第二波搜索行動，拘提8人到案，包括「集團在台小金庫」尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊和資訊主管郭正仁等，以及4名技術客服，19日將林、鄭、陳3人聲押禁見，其餘人分別被以30萬元至50萬元不等金額交保，郭正仁並被限制出境、出海。

▲尼爾創新財務主管鄭巧枚聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

11月4日檢警調發動第一波搜索拘提行動，包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案，訊後4人聲押獲准。尼爾創新負責人林揚茂於這波行動中，被以100萬元交保。

18日檢警調發動第2波搜索、拘提行動，訊後認為林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串供之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

另郭正仁和其他4名技術客服，審酌其等所涉犯罪情節、參與支配程度、在集團中影響性及到案後供述等情，認尚無羈押必要，諭知交保。郭正仁並被諭知限制出境、出海。

柬埔寨太子集團在台成立9家公司作為洗錢據點，通通被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，其中8家登記地址就在和平大苑豪宅，分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督，為集團洗錢金流所設的空殼公司。

集團另在台北101大樓租辦公室，作為線上博弈公司天旭國際科技的總部，負責協助客戶撰寫線上博弈程式，另一家顥玥公司則負責客戶服務部分。尼爾創新則位在台北市內湖辦公大樓，負責處理和平大苑11戶豪宅貸款，不排除為集團以貸款名義進入台灣的不法金流，被視為集團在台小金庫。

