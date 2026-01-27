太子集團案精品拍賣登場！愛馬仕鱷魚包＋JORDAN球鞋吸睛

（社會中心／綜合報導）法務部行政執行署士林分署宣布，將於 2月3日（星期二）上午10時30分在士林分署一樓拍賣室，舉辦由臺北地檢署囑託辦理的太子集團李姓被告動產變價拍賣會。本次拍賣共33件精品，包括名牌包、運動鞋及茶具等，最受矚目的標的為 愛馬仕霧面鱷魚皮柏金包（檸檬黃色系搭配鈀金配件）以及多款經典 JORDAN 系列運動鞋。拍賣所得將優先用於補償太子集團詐欺案被害人財產損失。

圖／法務部行政執行署士林分署2月3日將舉辦太子集團李姓被告動產變價拍賣會。（士林分署 提供）

此次拍賣精品包含 HERMES（愛馬仕）、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS（克羅心）、GOYARD、PRADA（普拉達）、BALENCIAGA（巴黎世家）、DIESEL 及 CHANEL（香奈兒）、CHRISTIAN DIOR、JORDAN、NIKE 等品牌商品，兼具收藏與穿搭價值。士林分署指出，這些標的於案件偵查中即囑託辦理變價拍賣，提供收藏者及潮流愛好者競標機會。

廣告 廣告

圖／士林分署拍賣太子集團案二手愛馬仕鉑金包。（士林分署 提供）

同日下午 3時，士林分署將舉行 「123聯合拍賣會」，拍賣項目涵蓋台北市北投、南港、內湖、士林及新北市汐止、三芝等地區 逾27筆土地及1個龍巖靈骨塔位，另包括上市公司股票、投資公司出資額及數百件女裝等動產標的，拍賣內容多元，適合各類投資及收藏需求。

圖／士林分署拍賣太子集團案JORDAN系列二手鞋。（士林分署 提供）

士林分署提醒，上午場次登記時間為 上午10時至10時30分，10時30分準時開拍；下午場次登記時間為 下午2時30分至3時，3時整開拍。應買人須攜帶身分證件辦理登記，公司法人則須附公司登記事項資料，完成登記後方可領取號碼牌入場競標。士林分署呼籲有意競標民眾，注意拍賣公告相關流程，準時到場，以免錯失良機。

更多引新聞報導

水煮蛋當早餐！藍心湄每天吃8顆 瘦身兼見髮量回升

走路就能賺錢？U-Sport運動集點夯 U幣可直接儲值悠遊卡

