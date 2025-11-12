太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。
美國司法部今年10月發布聲明，指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4605億元）。
聲明表示，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。
中國國家計算機病毒應急處理中心微信公眾號9日發文，談及美國政府接管陳志比特幣的事件。
文章指出，2020年12月29日，路邊礦池（LuBian）發生一起重大駭客攻擊事件，約12.7萬枚比特幣被攻擊者竊取，這批比特幣由陳志持有。事發後陳志及其太子集團分別於2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上發布消息，指希望駭客歸還被盜比特幣並願意支付贖金，但沒有收到任何回覆。
文章表示，奇怪的是，這批比特幣被盜後存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址長達4年，幾乎分文未動，這顯然不符合一般駭客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由「國家級黑客組織」操盤的精準行動。直到2024年6月，這批比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。
文章表示，2025年10月14日，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。種種證據表明，這批比特幣正是2020年被駭客竊取的路邊礦池比特幣。
文章表示，美國政府或早在2020年就已經通過駭客技術手段竊取陳志持有的12.7萬枚比特幣，這是一起典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。
中國政府近年多次指控美國政府作出網路攻擊，如中國國安部10月時聲稱，掌握美國國家安全局網路攻擊入侵中國國家授時中心的證據，並指美方利用其在菲律賓、日本與台灣等地的技術陣地發動網攻，從而隱藏自身、嫁禍他人。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1141112
