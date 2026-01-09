太子集團案！檢調第7波搜索 追台灣洗錢源頭

台北市 / 綜合報導

太子集團跨國詐騙洗錢案，檢調展開第7波搜索，並帶回多人。其中國際商務公司盧姓負責人，協助幫忙成立多家境外紙上公司，將不法所得匯回台灣買豪宅、名車，以合法掩護非法洗錢。而首腦陳志在柬埔寨落網，目前以送回中國受審，由陳志的身分，及與中國政府的關係敏感，學者分析，這恐怕是某種程度的保護！

被不留情的撥下口罩，陳志面露難色，昔日是呼風喚雨的太子集團首腦，如今淪為階下囚，然而台灣方面持續展開第7波搜索，檢調昨(8)日兵分12路再帶回多人，穿著橘色羽絨服的，國際商務公司盧姓負責人，就是台灣洗錢源頭他協助太子。

廣告 廣告

在馬紹爾等地成立海外紙上公司，並設立OBU帳戶，以假交易的方式將詐騙金額，匯入太子旗下的天旭等公司，再以購買豪宅名車的合法方式，掩護非法洗錢行為。

至於會找上盧姓負責人，就是在台王姓核心的，助理幫忙牽線，兩人都以50萬交保。央視新聞說：「重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志，從柬埔寨金邊押解回國，這是中柬執法合作，取得的又一重大戰果。」

透過畫面放送，陳志穿著囚服，雙手上銬的狼狽模樣，被公諸於世，但避開起訴他的美國，竟是把人送回中國受審。

台大政治系副教授陳世民說：「這其實只是讓中國可以說，給他進行某種程度的保護，讓他本身所涉及的相關案件，一些案情或機密，不至於被西方國家給掌控，我個人覺得這其實只是一個，表演的政治動作而已。」

柬埔寨政府應中國要求遣送陳志，專家分析一方面緩解西方壓力，另一方面也是配合中方，可見陳志與太子集團，背後錯綜複雜，也觸動著中國政府敏感神經。

原始連結







更多華視新聞報導

帛琉度假村成太子集團洗錢水房 負責人等7人拘提

檢調第二波搜太子集團 拘提8名子公司幹部.成員

太子集團跨國洗錢案！ 檢調第5波行動再拘提8人

