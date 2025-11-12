「太子集團案」豪宅管家凃又文交保檢抗告 高院裁定駁回確定

美國聯邦檢察官上個月起訴柬埔寨「太子集團控股」跨國詐騙組織首腦陳志，並公告制裁146個單位及人員，其中包括9家在台登記公司。北檢4日指揮警調搜索拘提23名被告，訊問後北院裁定羈押4名被告羈押，唯獨「和平大苑」管家凃又文30萬元交保、限制住居，北檢不服抗告，高等法院今（12）日裁定駁回確定。

北院已裁定涉案的天旭公司人資長辜淑雯、負責人王昱棠，陳志左右手李天的特助李守禮，以及司機邱子恩4人羈押，僅凃又文得以30萬元交保、限制住居。

北檢認為凃姓管家與集團高層頻繁聯繫，疑助脫產有串、滅證之虞，日前提起抗告，經高院合議庭評議，認定原裁定無違誤或不當，沒有羈押必要，駁回抗告確定。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

