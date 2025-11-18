太子集團案 金管會：10銀行有存款往來、3家授信

（中央社記者蘇思云台北18日電）太子集團涉嫌在台灣洗錢案引發外界關注，金管會書面報告指出，調查共10家本國銀行跟此案10家公司與關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家銀行與相關公司有授信往來。

立法院司法及法制委員會明天邀金管會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法可行性評估」進行專題報告。

金管會今天出爐的書面報告指出，柬埔寨太子集團涉嫌詐騙、洗錢、人口販運及強迫勞動，美國聯邦檢察官今年10月8日對集團創辦人陳志在內等多名相關人士及多家公司提起公訴，並在10月14日發布制裁公告，制裁名單包含在台公司與自然人。

金管會調查顯示，目前共10家本國銀行與此案相關10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家本國銀行與相關公司有授信往來。

金管會指出，已配合檢警機關於10月16日請各銀行清查跟相關公司有無開戶往來，各銀行當天將往來帳戶資訊通報檢警機關，並配合檢警凍結帳戶。

金管會已請銀行函報重大偶發事件後續處理情形，根據銀行陳報，往來期間對於異常交易已申報可疑交易（STR）。金管會檢查局已就此案辦理實地檢查，若發現銀行作業不夠妥當，將依相關規定處理，並要求銀行檢討改善。

針對近期主要阻詐措施，金管會進一步說明，包括推動疑涉詐欺境內（外）金融帳戶預警機制，建置約定轉入帳號灰名單通報平台，與司法警察機關共同強化疑似詐欺犯罪被害人保護，實施網路銀行及ATM轉帳顯示戶名措施，以及主動蒐報下架詐騙廣告，自2023年4月起至今年11月7日止，已累計蒐報下架10萬6610件。

金管會指出，督促銀行加強存款帳戶開戶審查與控管，已訂定評估指標，自今年4月開始按月檢視各銀行警示帳戶控管成效。執行管控措施後，警示帳戶原每月約增加2000至3000戶，6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，9月底已出現負成長，顯示管控具一定效果。（編輯：楊蘭軒）1141118