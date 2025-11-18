太子集團案 金管會：10銀行有存款往來、3家授信
（中央社記者蘇思云台北18日電）太子集團涉嫌在台灣洗錢案引發外界關注，金管會書面報告指出，調查共10家本國銀行跟此案10家公司與關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家銀行與相關公司有授信往來。
立法院司法及法制委員會明天邀金管會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法可行性評估」進行專題報告。
金管會今天出爐的書面報告指出，柬埔寨太子集團涉嫌詐騙、洗錢、人口販運及強迫勞動，美國聯邦檢察官今年10月8日對集團創辦人陳志在內等多名相關人士及多家公司提起公訴，並在10月14日發布制裁公告，制裁名單包含在台公司與自然人。
金管會調查顯示，目前共10家本國銀行與此案相關10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家本國銀行與相關公司有授信往來。
金管會指出，已配合檢警機關於10月16日請各銀行清查跟相關公司有無開戶往來，各銀行當天將往來帳戶資訊通報檢警機關，並配合檢警凍結帳戶。
金管會已請銀行函報重大偶發事件後續處理情形，根據銀行陳報，往來期間對於異常交易已申報可疑交易（STR）。金管會檢查局已就此案辦理實地檢查，若發現銀行作業不夠妥當，將依相關規定處理，並要求銀行檢討改善。
針對近期主要阻詐措施，金管會進一步說明，包括推動疑涉詐欺境內（外）金融帳戶預警機制，建置約定轉入帳號灰名單通報平台，與司法警察機關共同強化疑似詐欺犯罪被害人保護，實施網路銀行及ATM轉帳顯示戶名措施，以及主動蒐報下架詐騙廣告，自2023年4月起至今年11月7日止，已累計蒐報下架10萬6610件。
金管會指出，督促銀行加強存款帳戶開戶審查與控管，已訂定評估指標，自今年4月開始按月檢視各銀行警示帳戶控管成效。執行管控措施後，警示帳戶原每月約增加2000至3000戶，6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，9月底已出現負成長，顯示管控具一定效果。（編輯：楊蘭軒）1141118
其他人也在看
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 7 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《金融》誰能存2.5億？93歲清潔工做到了！達人教戰
【時報-台北電】上班族有可能存到2.5億嗎？美國93歲清潔工就做到了！他從小貧困，工作到76歲，長抱95檔大型、配息股逾60年，依然節儉度日，過世後留下2.5億，並捐出2億做公益，他完成了一場「人生只能活一次」的複利奇蹟，最近推出新書《有錢到老後》作家嫺人表示，如果每月投入1.4萬，年報酬率8%，60年後就能滾出2.5億，但這樣的人生有誰想要？ 嫺人在臉書「嫺人的好日子」表示，我們一定覺得這輩子不可能存到800萬美元(約2.5億台幣)？但說真的，我們也沒他那麼省，看完他的故事，很大機率也不會羨慕他，或是覺得誰會活那麼久？ 1921年美國出生的雷諾．里德(Ronald Read)出身貧寒，靠自己完成高中學業。二戰後回到家鄉，成為佛蒙特州加油站員工，工作25年後，又在百貨公司當清潔工，一直到76歲才退休。 看到76歲退休還是清潔工，多數人就沒興趣了吧？而且他還過得很簡樸，開舊卡車、穿舊衣、早餐是咖啡配甜甜圈；進城會多走幾條街，只為省下1美元的停車費。 但這樣的他，在2014年93歲去世時，卻留下800萬美元(約2.5億台幣)的資產，其中600萬美元(約2億台幣)捐給當地醫院和圖書館。 他不時報資訊 ・ 1 天前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 10 小時前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 1 天前