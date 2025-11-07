太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網

社會中心／周孟漢報導



柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。





檢調搜索太子集團，查扣該集團在台45億元資產。（圖／民視新聞翻攝）

回顧案情，「太子集團」透過在柬埔寨各地設立之強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，並在多國成立空殼公司，以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿跨國犯罪所得。據了解，查扣項目包括18筆不動產、26輛豪車，其中北市指標豪宅「和平大苑」該集團就購入11戶；豪車部分，包括市價1.6億的「馬王」法拉利、市價2億的「山豬王」布加迪、市價1億的麥拉倫，以及市價8千萬台幣的保時捷918，光是上述4輛車總價值就突破5億元。

檢調偵辦太子集團洗錢案，天旭人資長辜淑雯遭到聲押。（圖／民視新聞）





檢警也大動作帶回公司相關人等25人展開調查，並通知10人到案說明，經漏夜偵訊，天旭工程師張芷寧20萬、劉純妤15萬、其餘被告3萬至70萬交保，人資長辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪，罪嫌重大且有滅證之虞，5日凌晨遭北檢向北院聲請羈押禁見。

女助理劉純妤因好身材意外成為亮點。（圖／民視新聞）

其中公司高層特助劉純妤，由於當天交保時戴著細框眼鏡，身穿低胸服裝，還在鏡頭前露出燦笑，意外引發外界關注，就有網友在Threads上PO出劉純妤在求職網上的帳號截圖，只見她畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），曾擔任貓食品牌Hulucat紐西蘭店經理，也曾在卡達航空擔任空服員1年，之後則到「天旭國際科技有限公司」，也就是太子集團旗下的公司。

有網友在Threads上PO出劉純妤在求職網上的帳號截圖。（圖／翻攝自cake.me官網）





另外，劉純妤還在自介處寫下「『魔鬼藏在細節裡』，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」，眼看劉純妤有著如此優秀的學經歷，卻捲入詐騙洗錢疑雲，不少網友也紛紛開酸「自介寫錯了，魔鬼不是藏在細節裡，是藏在他們公司裡」、「腳踏實地搞詐騙？有夠諷刺」、「點點累積的是被害人的血淚嗎？」、「魔鬼是自介吧」、「是，魔鬼在這裡」、「魔鬼就是她自己」、「高學歷卻幹缺德事 」、「跨國組織犯罪15萬交保？真的是在鼓勵人走歪路」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

