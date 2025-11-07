太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」

社會中心／綜合報導



柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，大動作帶回公司相關人等25人展開調查，並通知10人到案說明。除了詐騙案外，檢警更查出太子集團每年都會辦「層峰派對」，由天旭國際科技幹部李守禮提供正妹、網紅、小模，來招待集團高層、政商貴賓，提供性服務，荒淫內幕全曝光。





太子集團「每年都辦淫亂趴」！海量台灣正妹網紅「淪性招待工具」全靠這1人當牽線

檢調搜索太子集團，查扣該集團在台45億元資產。（圖／民視新聞翻攝）

回顧案情，「太子集團」透過在柬埔寨各地設立之強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，並在多國成立空殼公司，以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿跨國犯罪所得。據了解，查扣項目包括18筆不動產、26輛豪車，其中北市指標豪宅「和平大苑」該集團就購入11戶；豪車部分，包括市價1.6億的「馬王」法拉利、市價2億的「山豬王」布加迪、市價1億的麥拉倫，以及市價8千萬台幣的保時捷918，光是上述4輛車總價值就突破5億元。

太子集團「每年都辦淫亂趴」！海量台灣正妹網紅「淪性招待工具」全靠這1人當牽線

天旭人資長辜淑雯遭到聲押。（圖／民視新聞）

檢警也大動作帶回公司相關人等25人展開調查，並通知10人到案說明，經漏夜偵訊，天旭工程師張芷寧20萬、劉純妤15萬、其餘被告3萬至70萬交保，人資長辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪，罪嫌重大且有滅證之虞，5日凌晨遭北檢向北院聲請羈押禁見；晚間則裁定管理豪宅的王昱棠、天旭國際科技幹部李守禮、邱子恩收押禁見。

太子集團「每年都辦淫亂趴」！海量台灣正妹網紅「淪性招待工具」全靠這1人當牽線

邱子恩（左1）、王昱棠（左3）、李守禮（左3）均收押禁見。（圖／民視新聞）





令人髮指的是，根據《ETtoday新聞雲》報導，檢警查出太子集團每年都會辦「層峰派對」，並由天旭國際科技幹部李守禮，來替太子集團主席陳志、特助李添提供「性服務對象」，由於李守禮過去曾在北市龍亨酒店擔任幹部，有不少人脈資源，並藉此找正妹、網紅、小模，來招待集團高層、政商貴賓，提供性愛服務。

太子集團「每年都辦淫亂趴」！海量台灣正妹網紅「淪性招待工具」全靠這1人當牽線

李守禮過去曾在北市龍亨酒店擔任幹部，因此專門替找正妹、網紅、小模，來招待集團高層、政商貴賓，並提供性服務。（圖／民視新聞）





此外，過去陳志曾在東南亞海域一口氣買下3艘豪華遊艇，並舉辦3天2夜的派對，當時特助李添也在場，由於他幾年前曾看上某位外型出眾的酒店妹，於是當場開出300萬求包養，李守禮得知後，馬上幫忙殺價，砍到100萬就能包養，且李添十分沉迷女色，每年都花費百萬元來包養台灣女生，金額十分可觀。





原文出處：太子集團「每年都辦淫亂趴」！海量台灣正妹網紅「淪性招待工具」全靠這1人牽線

