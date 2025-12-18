太子集團法拉利、麥拉倫估明年初法拍！34輛豪車啟動變價程序

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

柬埔寨跨國犯罪組織太子集團因涉嫌跨國詐騙、洗錢案而遭到台北地檢署偵辦。除了查扣位於豪宅「和平大苑」的部分集團據點外，另外也查扣34輛名貴豪車，包括麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等，該詐騙集團奢華程度令人瞠目結舌。檢方為避免34輛名車持續折舊而進行變價程序，將委託行政執行署台北分署進行法拍，將變賣所得收歸國有。

太子集團案日前因遭受美國司法部列為制裁名單而引發全球矚目，其中更有9家公司在台登記，促使檢警展開搜查行動，至今已發動4波搜索行動，除了查扣「和平大苑」房產、超跑名車與不法所得外，包含王昱棠、辜淑雯等太子在台高層也紛紛遭到收押，其中最令人印象深刻之事，當屬集團「爆乳特助」劉純妤以15交保後，燦笑離開法庭的嘴臉，引爆全民怒火。

太子集團「爆乳特助」燦笑交保畫面引爆全民怒火。（圖／翻攝畫面）

據檢警調查，遭查扣的名車多數為太子集團首腦陳志以及財務總監李添名下，然2人並不在台也未登記住所，因此檢方以「公示送達」公告變價訊息，當公告滿30天後，將可進行拍賣。後續的拍賣事宜則將交由台北執行署進行法拍，目前拍賣時間暫定明年1、2月，底價公布則尚待執行署完成鑑價。

由於處理方式與保存情形不同，檢方目前暫無對「和平大苑」等太子集團旗下不動產進行變價計畫，將依造偵查進度以及實際需要進行評估與處理。



