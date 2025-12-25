太子集團洗錢案二度傳喚女特助 庭上「壓力大痛哭」50萬交保

台北地檢署持續偵辦太子集團涉嫌洗錢案，查出陸籍幹部李添在案情曝光後，檢方認為在台特助劉純妤對相關金流狀況應有所掌握，24日二度傳喚她到案說明，訊後檢方諭令50萬元交保。

劉純妤二度被警方傳喚說明，一改先前形象，改穿寬鬆大學T、頭戴棒球帽，快步走出台北地檢署。據了解，劉純妤在庭訊問時，一度情緒潰堤、當場痛哭，向檢方表示壓力相當大，強調自己僅負責跑腿、代購限量商品，並未參與任何洗錢行為，也沒想到案件曝光後，會成為媒體高度關注的對象。

廣告 廣告

訊問結束後，檢方諭令劉純妤以50萬元交保，隨即至於同案被約談的其他相關人員，則分別以10萬到25萬元不等金額交保。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

太子集團第4波搜索！遊艇登記公司名下 玄古管理負責人遭聲押禁見

北檢續追太子集團拘提6人 1女負責人600萬交保

打擊詐騙集團祭「禁奢條款」 劉世芳：養小三也算