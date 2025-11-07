太子集團洗錢案僅人頭遭逮？律師揭「這1人」最難抓！

生活中心／江姿儀報導



柬埔寨「太子集團」從事跨國詐欺、博弈，甚至在台購入豪宅、名車洗錢，總價值高達45億。檢調近日追查相關據點，並拘提20多名集團核心成員，包括人資長、管理豪宅者、天旭國際科技幹部等人收押禁見。對此，律師陳君瑋發文，表示目前只是「人頭老闆」遭逮，難抓出「幕後掌門人」，他還分享「2點」警醒民眾別被騙。





太子集團洗錢45億僅「人頭老闆」遭逮？律師曝「幕後掌門人」超難抓！

柬埔寨「太子集團」創辦人陳志（左圖右）涉嫌從事跨國詐欺、博弈，甚至在台洗錢45億。（圖／翻攝畫面、調查局提供）

廣告 廣告

美國司法部與財政部起訴柬埔寨太子集團創辦人陳志，指控其涉嫌電信詐欺、洗錢與強迫勞動等罪，並沒收約150億美元比特幣。台灣警調搜索後，已拘提主嫌王昱棠等25人，其中10餘人涉洗錢、賭博罪交保。對此，律師陳君瑋5日發文指出，他認為目前遭逮捕的只是掛名負責的「人頭老闆」，真正操控全局的「幕後掌門人」其實是很難抓到。

太子集團洗錢45億僅「人頭老闆」遭逮？律師曝「幕後掌門人」超難抓！

陳君瑋認為目前遭逮捕的只是掛名負責的「人頭老闆」，真正操控全局的「幕後掌門人」很難抓。（圖／民視新聞翻攝）

陳君瑋表示，自己曾經受理過許多詐騙案件，包括「廣西南寧詐欺案」、「龐氏騙局」、不動產租賃詐騙、電信詐騙、靈骨塔詐騙、愛情詐騙、虛擬貨幣詐騙等相關案件。因此，他特別點出「不要貪心，就不會被騙」、「夜深人靜很孤單，找自己好閨蜜聊天，不要亂上網」，切勿輕信網路上任何投資、博弈或高報酬的訊息，以免遭遇詐騙。他強調「任何事情都能詐騙，詐騙騙的表面是錢，實際上騙的是心，你的心不要任意被牽著鼻子走，就不會受騙。」，呼籲「了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱！」。

廣告 廣告



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：太子集團洗錢45億僅「人頭老闆」遭逮？律師曝「幕後掌門人」超難抓！

更多民視新聞報導

太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」

「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」

太子集團「大U質特助」交保！一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人

