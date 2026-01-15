太子集團洗錢案再搜索！渡假村負責人遭約談

北檢偵辦太子集團洗錢案，14號再度發動搜索，約談度假村的曾姓負責人到案。（圖／東森新聞）





北檢偵辦太子集團洗錢案，14號再度發動搜索，約談度假村的曾姓負責人到案，他供稱是之前在飯局上，認識國安局退役校級軍官石濱芳，不知道度假村設水房洗錢，檢察官對於他的說法採取保留態度，複訊後諭知50萬交保。

為了要釐清太子集團洗錢案，檢調單位馬不停蹄，發動多次搜索行動。

台北地檢署14號指揮基隆市調處約談帛琉愛萊森林度假村，曾姓負責人到案。經檢察官複訊之後，被依涉犯賭博罪、洗錢罪等，諭知50萬交保。

調查局清查後發現，國安局退役校級軍官石濱芳取得帛琉愛萊度假村所有權之後，轉賣給太子集團第三把手吳逸先，當成洗錢水房，吳逸先再登記給台籍曾姓友人。

曾姓男子聲稱，是多年前在飯局上認識對方不知道度假村設水房洗錢，但是檢調查出他們兩個不但交情不錯，甚至還有金流往來。

對於度假村曾姓負責人的說法，檢察官採取保留態度，真如他所說只是朋友還是另有隱情，都還是未知數。

