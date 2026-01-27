太子集團洗錢案扣押物將拍賣！愛馬仕鱷魚鉑金包、雙北27筆土地都上架 士林分署：快來標

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

行政執行署士林分署公布，2月3日將變價拍賣太子集團涉案所查扣的名牌包、名鞋、茶具等33筆物件，另包含雙北共計27筆土地、塔位、股票及女裝等多項標的。台北地檢署偵查期間囑託士林分署辦理變價拍賣，提醒民眾把握機會踴躍參與。

有多款JORDAN經典運動鞋將進行拍賣（圖／翻攝行政執行署士林分署臉書）

士林分署指出，北檢偵辦太子集團洗錢案，查扣多項疑似犯罪所得，其中包括二手名牌包如愛馬仕、STEFANO RICCI、克羅心、PRADA、GOYARD、巴黎世家、DIESEL等；二手名牌鞋款則有香奈兒、迪奧、巴黎世家，以及JORDAN、NIKE等，並包含茶具在內共33筆物件。

有多款JORDAN經典運動鞋將進行拍賣（圖／翻攝行政執行署士林分署臉書）

士林分署表示，本次最受矚目的物件之一，是一款檸檬黃色的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包；另有多款JORDAN經典運動鞋，兼具收藏與穿搭價值，成為潮流愛好者關注焦點。

本次最受矚目的物件之一，是一款檸檬黃色的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包（圖／翻攝行政執行署士林分署臉書）

此外，拍賣標的也包含太子集團位於北投、南港、內湖、士林、汐止、三芝等地共27筆土地、1個龍巖靈骨塔位，以及詠嘉科技股份有限公司與國寶服務股份有限公司股票、元江投資有限公司出資額，還有數百件女裝等動產。

多款二手名牌包如愛馬仕、STEFANO RICCI、克羅心、PRADA、GOYARD、巴黎世家、DIESEL等將進行拍賣（圖／翻攝行政執行署士林分署臉書）

士林分署提醒，拍賣會將於2月3日上午10時30分及下午3時，在士林分署拍賣室舉辦。應買人須攜帶身分證辦理登記（公司另須檢附公司登記事項卡），領取號碼牌後入場競標；有意競標民眾可留意拍賣公告及相關流程。

有意競標民眾可留意拍賣公告及相關流程（圖／翻攝行政執行署士林分署臉書）

