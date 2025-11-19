即時中心／廖予瑄報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台灣洗錢案，昨（18）日發動第2波搜索，並拘提8人到案，經檢察官複訊，今（19）日認定太子旗下公司負責人林揚茂、2名財務女主管犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見，至於博弈網站技術客服及資訊主管等5名被告則無羈押必要，分別諭令交保30至50萬不等。

北檢指出，本（11）月4日時已指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局等單位，執行第1波搜索、扣押。後續經專案小組分析扣案事證後，再次於昨日發動第2波搜索，並在尼爾公司的幹部、財務、資訊主管及技術客服等人的住所，拘提林揚茂等8人。

經北檢複訊後，認定林揚茂、鄭姓、陳姓財務主管涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見。

此外，擔任博弈網站的1名郭姓資訊主管，以及擔任博弈網站技術客服的郭姓、吳姓、蔣姓、林姓人員，經檢察官複訊後，昨日深夜分別以50萬、50 萬、30萬、30萬、30萬交保；其中，郭主管遭限制出境、出海。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見

