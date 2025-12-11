太子集團洗錢案新進展 「三把手」涉利用豪華遊艇走私資金

社會中心／綜合報導

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，有新進展！第4波的搜索，約談6人，更查出集團「三把手」吳逸先，購買四艘豪華遊艇，登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家當負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，不排除他們利用遊艇走私資金，而這6人複訊後，分別聲押和交保。

負責管理台灣遊艇業務，太子集團旗下"玄古管理顧問公司"負責人王俊國，快步走進北檢，全程低頭不語。

同樣是玄古管理顧問公司前負責人許晉碩、香港博高行政人員傅姓女子，以及香港博高備位董事吳柏毅、妻子吳宜家，也紛紛遭到拘提約談。

至於遊艇船長黃慶德，也被約談，因為這回太子集團除了用"豪華遊艇"辦趴、炫富，檢調懷疑遊艇也是洗錢的交通工具，太子集團的走私運鈔船。

北檢持續偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第4波搜索，一共拘提6人，查出集團「三把手」吳逸先，購買4艘豪華遊艇洗錢，登記在"香港博高公司"名下，找來姊姊吳宜家登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事。而這四艘豪華遊艇，據了解長期停在碧砂漁港，案件爆發前，有三艘已經變賣，一艘今年一月就離開台灣。





這起案件，除了玄古管理顧問公司負責人王俊國聲押，其他人通通交保，許晉碩30萬元交保、吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、遊艇船長80萬元交保，至於行政人員傅姓女子則60萬元交保。





