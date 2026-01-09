太子集團洗錢案第七波搜索 「匯致」負責人80萬交保

柬埔寨太子集團創辦人陳志落網，並遭遣送回中國大陸，台北地檢署持續追查其在台洗錢金流。昨（8）日北檢再度指揮調查局與刑事局，發動第七波搜索行動，鎖定協助設立境外紙上公司的「匯致國際公司」，拘提相關涉案人員共11人到案說明。

經檢方複訊後，裁定匯致國際公司負責人盧冠安以80萬元交保；台灣太子公司負責人王昱棠的女友詹雯卉、特助賴榮駿，則各以50萬元交保，案件仍持續擴大追查中。

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

掃蕩太子集團！北檢第7波搜索約談11人

美國也起訴！太子首腦陳志落網引渡中國 柬埔寨：已剝奪國籍

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 遣送中國