太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見

（中央社記者林長順台北20日電）台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，18日發動第二波拘提行動，檢察官複訊後，聲押禁見集團旗下尼爾公司負責人林揚茂及2名財務主管。台北地方法院今天裁定3人羈押禁見。

另外，調查局下午借提太子集團在台幹部王昱棠、辜姓女主管，晚間交由北檢還押台北看守所。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。北檢主動分案調查，並於11月4日指揮警、調兵分47路搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告獲准。

經比對分析扣案證物及被告、證人說法，檢察官11月18日指揮調查局台北市調查處及刑事警察局等單位，兵分8路搜索尼爾公司負責人林揚茂等8人的住居所並拘提8人到案。其中，林揚茂涉為太子集團旗下公司辦理房貸，並於第一波拘提時獲新台幣100萬元交保。

警調18日晚間將在顥玥公司擔任博弈網站技術客服的郭姓、吳姓、蔣姓、林姓等4名被告移送北檢。檢察官複訊後，認定4名被告的犯罪情節、參與支配程度、在集團中的影響性及到案後供述狀況等各項因素，尚無羈押必要，分別以30萬元至50萬元不等金額交保。

林揚茂與天旭、尼爾等公司的陳姓、鄭姓財務主管、郭姓資訊主管因停止夜間訊問，昨天下午移送北檢複訊。

檢察官複訊後，認定林揚茂、鄭姓、陳姓財務主管涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見；郭姓資訊主管50萬元交保、限制出境出海。（編輯：黃名璽）1141120