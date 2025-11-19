太子集團洗錢案第二波拘提 3被告聲押禁見

（中央社記者劉世怡台北19日電）北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，昨天發動第二波拘提行動，經檢察官複訊，今晚認定集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見。

台北地檢署表示，11月4日首次指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案後，經扣案證物比對分析及須查證被告證人說法，昨天發動第二波搜索拘提行動。

北檢表示，檢察官指揮法務部調查局台北市調查處及刑事警察局等單位，分8路搜索尼爾公司負責人林揚茂等8人的住居所並拘提8人到案，其中林揚茂涉為太子集團旗下公司辦理房貸，並於第一波拘提時獲新台幣100萬元交保。林與天旭等公司的陳姓、鄭姓財務主管、郭姓資訊主管因停止夜間訊問，今天下午移送北檢複訊。

檢察官今晚複訊後，認定林揚茂、鄭姓、陳姓財務主管涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見；郭姓資訊主管50萬元交保、限制出境出海。

此外，擔任博弈網站技術客服的郭姓、吳姓、蔣姓、林姓等4名被告，經檢察官複訊，認定其犯罪情節、參與支配程度、在集團中的影響性及到案後供述狀況等各項因素，尚無羈押必要，昨天深夜分別以30萬元至50萬元不等金額交保。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

北檢接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，並在11月4日發動偵查行動；在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，遭羈押禁見。（編輯：林恕暉）1141119