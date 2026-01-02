太子集團洗錢案第五波搜索！帛琉度假村設水房 檢調今4路搜索、國安局退休台商列被告遭約談

從國安局退休後的石濱芳，前往帛琉從事旅遊事業，因為涉及太子集團弊案，今(1/2)日遭檢調約談。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，針對太子集團在帛琉從事網路博奕並設立水房洗錢的部分，追查涉案台商，今(1/2)日指揮調查局台北市調查處發動第五波搜索，前往提供水房場所的台商石濱芳、以及負責處理帛琉水房業務的台灣籍男子江友志等人住居所共4處地點執行搜索，同時通知、拘提涉案7人到案。

從國安局退休後的石濱芳，前往帛琉從事旅遊事業，因為涉及太子集團弊案，今(1/2)日遭檢調約談。呂志明攝

據了解，石濱芳來頭不小，早年在國安局任職，校級軍官退伍後前往帛琉從事旅遊業，這次會被搜索約談，據了解是因為提供場所供太子集團在帛琉洗錢，涉犯賭博、洗錢等罪。當他今日被調查官移送北檢時，身上還穿著印有國防大學理工學院「CCIT」臂章的外套。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。資料照。照片取自太子集團官網。

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。去(2025)年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，台北地檢署也成立專案小組，除了查扣太子集團在台不法所得，也發動4波搜索，並羈押台灣重要幹部8人。

柬埔寨太子集團在帛琉發展的重要幕僚黃婕。資料照。廖瑞祥攝

太子集團除了在台灣設立據點外，也在帛琉成立據點，還找了不少台灣人加入，美國司法部指出，太子集團的觸角甚至延伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，涉及犯罪行為，同時制裁3名台灣女子，分別是王蕾絢、黃婕、施亭宇等3人，專案小組掌握3人不法犯罪事證，在第一波執行時，已將黃女、施女2人拘提到案，並諭知各50萬元交保。

柬埔寨太子集團在帛琉發展的重要幕僚施亭宇。資料照。廖瑞祥攝

專案小組繼續追查台人加入太子集團在帛琉不法的犯罪事證，發現台灣籍男子江友志加入太子集團，在1名負責帛琉博奕事業的中國籍男子手下工作。

台灣人江友志受僱於太子集團中國高層，前往帛琉經營博奕水房，今(1/2)日遭檢調約談。呂志明攝

另一方面，早年任職國安局的石濱芳，80年代以校級軍官退伍後，就前往帛琉發展，他與其他開設餐館、旅行社的人不同，石濱芳將事業鎖定在當時尚未有人經營的水上遊樂中心，並在帛琉打下一片天。

然而在疫情期間旅遊事業遭到嚴重波及，太子集團找上了石濱芳並透過江友志與他連繫，由石濱芳提供場所供太子集團在帛琉成立水房，做為博奕事業洗錢的據點。

在蒐證告一段落後，台北地檢署於今日指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位，執行第五波搜索行動，持法院核發搜索票，搜索石濱芳等3名被告相關處所共4處所，並通知、拘提相關被告7人到案說明。全案朝涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》洗錢罪等方向偵辦。

