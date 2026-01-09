太子集團洗錢案第7波搜索 3被告交保

（中央社記者林長順台北9日電）北檢偵辦太子集團案，昨天執行第7波搜索行動，並約談、拘提涉嫌替太子集團設立、營運境外紙上公司的盧姓男子等11人到案，移送3嫌複訊。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令盧男80萬元交保。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。台北地檢署去年10月15日主動分案偵辦太子集團洗錢案，已展開6波搜索行動，聲押禁見9人獲准。

檢調調查，盧男所經營的一家國際商務公司涉嫌於民國110年起，替太子集團設立、營運境外紙上公司，藉以在台灣開設國際金融業務分行帳戶（OBU帳戶）洗錢，昨天展開第7波搜索、約談行動。

檢察官昨天指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處等單位，兵分12路搜索盧男等人住居所及國際商務公司等地，並拘提、約談盧男、太子集團成員賴姓男子、詹姓女子等11人到案。詹女之前曾到案遭檢察官諭令新台幣80萬元交保。

警調昨晚將盧、賴、詹先移送北檢，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令盧男80萬元交保，賴男50萬元交保並限制出境、出海，詹女加保50萬元。

據了解，其餘8人預計今天下午移送北檢，檢調追查，這8人主要是2家博弈設計公司的負責人、主管及會計人員，這2家公司目前已無營運。（編輯：黃世雅）1150109