太子集團洗錢案第8波搜索！ 帛琉渡假村登記負責人50萬交保

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

太子集團首腦陳志日前已在柬埔寨落網，並被遣返中國，台北地檢署仍持續偵辦此樁跨國洗錢案，檢調掌握該集團除在台灣設立多處洗錢據點外，還疑似以帛琉一處豪華度假村作為掩護，實際經營跨國網路博弈金流「水房」，涉案金額高達數億元。北檢在本月2日拘提台籍石姓度假村登記負責人及相關嫌疑人到案，負責人訊後諭令120萬元交保；檢察官今（14）日再度指揮指揮調查局基隆市調站搜索，並約談渡假村負責人曾國恩，曾男移送後以50萬元交保；全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向繼續偵辦。

太子集團首腦陳志日前已在柬埔寨落網，並被遣返中國。台灣檢調持續掃蕩太子集團在台據點與人物，今（14）日發動第8波搜索。（圖／中國公安部刑偵局）

專案小組掌握，太子集團曾於帛琉經營跨國網路博弈水房，本月2日曾拘提約談在帛琉經商的國安局退休軍官石濱芳，訊後諭令120萬元交保，限制出境出海。

北檢隨後查出，石濱芳取得帛琉「愛萊森林度假村」所有權後，於疫情期間轉賣給太子集團核心幹部吳逸先，作為博弈水房，為了拓展台灣客群，便把度假村登記給曾國恩，於民國109、110年接手水房從事跨境洗錢。北檢今日持法院核發的搜索票，指揮調查局前往曾男住所，執行第8波搜索並通知曾男到案說明，訊後諭知50萬元交保。

北檢自去年11月偵辦太子集團案，至今已發動8波搜索，羈押9名被告，仍持續追溯查源中。

