太子集團洗錢案第8波搜索 檢調約談水房業者

（中央社記者林長順台北14日電）台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，今天指揮調查局基隆市調查站展開第8波搜索，搜索曾姓水房業者住居所，並約談曾男到案，稍晚將移送北檢複訊。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。台北地檢署去年10月15日主動分案偵辦太子集團洗錢案，已展開多波搜索行動，聲押禁見9人獲准。

檢調查出，在帛琉經營渡假村的石姓男子涉嫌提供場所供太子集團洗錢、博弈。檢察官2日指揮調查局執行搜索，並約談、拘提石男等7人到案，訊後諭令石男新台幣120萬元交保。

北檢查出，渡假村的登記負責人為曾姓男子，今天指揮調查局基隆市調查站展開第8波搜索，搜索曾男住處，並約談曾男到案，稍晚將移送北檢複訊。（編輯：蕭博文）1150114