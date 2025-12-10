太子集團洗錢案還沒完！北檢第4波搜索再拘6人 她以600萬交保

北檢第4波搜索太子集團。（圖／翻攝畫面）

太子集團涉犯洗錢、賭博，台北地檢署再度於昨（12月9日）發動第4波行動，兵分14路搜索王姓等6名被告住所以及2家公司，拘提6名被告到案，並於今（12月10日）陸續移送至北檢複訊，在檢方複訊後為公司負責人的吳姓女子先以600萬元交保並限制出境出海。

全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經累計羈押7人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚，被告總計已達31人。

檢方向法院聲請扣押太子集團不法所得，其中共有18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，價值約莫高達45億2766萬餘元。後續經過專案小組不斷順藤摸瓜以後，發現太子集團竟還擁有艘豪華遊艇，且原先船隻也位在台灣並由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責管理，目前船隻已經駛離台灣，部分則已被賣出。

台北地檢署於昨日執行第4波搜索行動，指揮調查局台北市調處、基市調查站、刑事局第九大隊、信義分局等單位，持票搜索王姓被告等6人住居所及玄古管理顧問公司、逸先科技公司，共計14處所，並拘提王姓被告等6人到案說明，今日將陸續移送至地檢署複訊，進一步釐清案情，而吳女部分則被諭知600萬交保，並限制出境出海。

