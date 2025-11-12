太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報

（中央社記者蘇思云台北12日電）立委今天關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。金管會主委彭金隆表示，美國10月14日通報後就馬上凍結帳戶，並於15日啟動金檢10家銀行，初步了解銀行都有依規定做大額通報，108年以來針對此案共計有52次申報動作。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質疑，太子集團跨國洗錢案，金流高達上億現金交易，金管會是否都在睡。國民黨立委林思銘也認為，巨額僑外資入境，涉及龐大金流進出，質疑部分放貸銀行是否有問題。

彭金隆指出，10月14日收到美國制裁後馬上就凍結帳戶，金管會10月15日也啟動金檢，目前掌握有涉及10家銀行，也馬上約詢每一家涉入銀行，了解是否有做好大額通報等。他強調，這起案件屬於跨國洗錢案，需要多方合作，也要釐清相關證據。

彭金隆指出，銀行針對異常交易要做疑似洗錢通報，也有了解是否有做客戶盡職調查（CDD）與加強盡職審查（EDD）。目前初步看，銀行在相關大額通報上都沒有問題。

民進黨立委李坤城也關注，太子集團用30億元購買豪宅，銀行難道沒察覺異樣，他質疑台灣整體防洗錢機制是否有問題，導致若沒有美國通報，台灣也不會啟動金檢情況。

彭金隆回應，銀行確實有察覺異樣，因此自108年以來都有通報。

金管會銀行局長童政彰進一步解釋，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，並由執法機關再採取動作。目前已經向10家銀行了解，金融機構108年以來都有做大額申報跟疑似洗錢申報，108年以來共計有52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。（編輯：林淑媛）1141112