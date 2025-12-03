太子集團洗錢案 中央檢討僑外資最終受益人法規

柬埔寨「太子集團」涉嫌全球跨境電信詐騙與洗錢，遭美國與英國司法機關起訴，旗下子公司辦公室設在台北101大樓，台灣10家銀行近6年來曾進行大額通報及可疑洗錢申報共52次，卻仍無法阻絕龐大資金流動，引發國人關注。詐欺犯罪防制中心執行秘書王琮聖今天(3日)透露，中央正在檢討研議僑外資最終受益人相關法規，並強化相關部會橫向聯繫、共享情資，以避免類似事件重演。

詐欺犯罪防制中心執行秘書王琮聖說：『(原音)它是利用人頭公司來進行犯罪，人頭公司來洗錢的部分，其實這在上個禮拜的時候，政務委員有召開相關會議，然後就是會針對公司的一些包括僑外資之後的最終受益人來進行研議，看如何把最終受益人列在相關的法令。另外，因為其實包括經濟部還有其他部會相關的資料庫的部分，因為沒有共用，就是沒有互相流通，我們也研議，譬如說像有人頭帳戶前科的告誡資料可以讓經濟部來審查相關的公司的登記。』