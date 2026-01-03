社會中心／李豫翰、洪國凱、談駿豪 台北報導

北檢追查太子集團洗錢案，展開第五波搜索。這回約談國安局退役軍官石濱芳到案，懷疑他在退伍後，前往帛琉發展旅遊業時，涉嫌提供旅遊場地，給太子集團作為「詐騙水房」。石姓被告訊後120萬元交保，限制出境出海，處理水房業務的江姓男子則以20萬元交保。

穿著一件藍色夾克，手臂上還寫有CCIT，疑似國防大學理工學院字樣，面對媒體態度從容，他是國安局退役校級軍官石濱芳，因為涉及太子集團洗錢案，二號晚間遭北檢拘提到案。經過複訊，石濱芳以120萬交保限制出境出海，而他的背景很不簡單。據了解，石濱芳早年在國安局任職，退伍後前往帛琉從事旅遊業，打下一片天，2019年新冠疫情衝擊全球旅遊，石濱芳順勢把空房租給太子集團，經營跨國博弈產業，豪華渡假村成了詐騙水房。

太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保（圖／民視新聞）

同樣被帶回的，還有受雇太子集團公國高層的江友志，他除了負責處理帛琉水房業務，還幫忙聯繫石濱芳接洽場地，協助太子集團核心幹部，到帛琉吃喝玩樂，訊後以20萬交保，限制出境出海。





太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保（圖／民視新聞）

經過一夜複訊，其他集團成員也分別以10萬到50萬元交保，檢調追查太子集團洗錢案，過去4波搜索，已經羈押8名幹部，這回查出前國安局退休軍官涉案，背後有沒有牽扯更高層人物，有待檢警追查。





