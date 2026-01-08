太子集團洗錢案 北檢第7波搜索11人到案

（中央社記者謝君臨台北8日電）北檢偵辦太子集團洗錢案，今天執行第7波搜索行動，搜索涉嫌替太子集團設立、營運境外紙上公司的匯致國際商務公司及其盧姓負責人等住居所共12處，並拘提、約談盧等11人到案。

台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，今天指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處等單位，執行第7波搜索行動，拘提10人、約談1人，其中3名被告稍晚移送北檢複訊，其餘8名被告將於明天移送北檢複訊。

廣告 廣告

檢調調查，匯致國際商務公司涉嫌於民國110年起，替太子集團設立、營運境外紙上公司，藉以在台灣開設國際金融業務分行帳戶（OBU帳戶）洗錢。檢調今天拘提匯致國際商務公司盧姓負責人、尼爾公司賴姓幹部，並約談詹姓女子，預計稍晚移送北檢複訊。

此外，明天移送北檢複訊的8人，據檢調追查，主要為兩家博弈設計公司的負責人、主管及會計人員，這兩家公司目前已沒有營運。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室，也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，北檢去年10月15日主動分案調查。

全案偵辦迄今已羈押9人，扣押價值逾45億元的不動產、車位、各式名車及銀行帳戶。北檢於案件偵結後，將向法院聲請沒收扣押物。（編輯：張銘坤）1150108