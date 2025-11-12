太子集團洗錢案 10銀行7年通報52次
[NOWnews今日新聞] 跨國詐騙集團「太子集團」在台灣涉及洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億元，不過，今（12）日在立法院財政委員會立委質疑若不是美國通報，台灣政府渾然不知，包括銀行、金管會都在睡覺嗎？政府打詐出現很嚴重問題。對此。金管會主委彭金隆表示，金管會已金檢約談10家銀行，初步查核結果，銀行通報都符合規定，7年通報了52次，洗防控管沒有問題。
國民黨立委賴士葆質詢太子集團跨國洗錢案，上億現金在帳戶進出買賣不動產、超跑，銀行都沒發現，銀行、金管會都在睡覺嗎？平常老百姓提領小額現金，銀行就囉囉唆唆問好久，詐騙集團動輒幾10億現金轉帳、提領，銀行不查不問嗎？彭金隆則強調，這二件事情完全不一樣，小額現金阻詐是為了保護民眾，大額金流則是反洗錢。
彭金隆也說明，當10月14日收到國際通知太子集團涉及跨國洗錢後，詐團在國內10家銀行的相關帳戶馬上就被凍結，隔日金管會就出動金檢，調查銀行是否有依規定大額通報，有沒有加強盡職調查，並到每一家銀行金檢，清查每筆金流，銀行局也已約詢涉案銀行，檢視銀行是否有善盡反洗錢責任。
彭金隆表示，就太子集團洗錢案來看，要關注的不僅是在銀行體系的金流，還有資金匯入，就銀行的金流面，每天這麼多外資進來，銀行都有把關的機制，金管會檢視銀行的大額通報，初步查核結果，10家銀行大額通報都符合規定。
民進黨立委李坤城也質疑太子集團洗錢扣押價值達45億元，包括18筆不動產交易、60個銀行帳戶，這麼大規模的洗錢，卻是美國通知我們才知道，這顯示政府打詐出了很大問題，也質疑金管會防制洗錢能力有問題，如果銀行都有依規定進行大額通報，從2018年後就有通報，金管會為何等到美國通知才啟動金檢，銀行通報都沒發現問題，竟還讓太子集團繼續洗錢，到底是哪個單位出問題。
彭金隆則說明，金融機構通報情資會給調查局，由調查局再分送給子法機關，採取進一步動作，這是國家洗錢防治體制，金管會也立即金檢10家銀行，從2018年以來都有依規定做大額申報及可疑洗錢通報，風險通報都有辨識出來，2019年至今有52次相關申報動作。
