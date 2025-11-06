太子集團洗錢案「3幹部遭羈押」 移送北所畫面曝光

即時中心／林耿郁報導

檢調偵辦柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」跨國詐欺洗錢案，人資長辜淑雯昨（6）日凌晨裁定羈押禁見；昨天下午4點，北院召開其餘4人的羈押庭，晚間裁定管理豪宅的王昱棠、天旭國際科技幹部李守禮、邱子恩收押禁見，3人今（7）天凌晨被送上囚車，前往台北看守所。

據了解，太子集團創辦人陳志，是中國廣東省委書記黃坤明的外甥，專門為中共福建幫和習近平姊姊管理財富，幫忙洗錢，和中共權貴有著千絲萬縷的關係，也因為有這層關係，在中國可說是橫著走，並將「事業版圖」擴張到台灣與東南亞；如今檢調大舉偵辦，太子集團在台勢力或將土崩瓦解。

快新聞／太子集團洗錢案「3幹部再遭羈押」 移送北所畫面曝光

載有3人的囚車開往台北看守所。（圖／民視新聞）

