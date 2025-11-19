太子集團洗錢案「3被告聲押禁見」 海外金流匯兌2要角曝光

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國詐欺、博弈與洗錢案進入第二階段，繼本月初首波行動拘提4名台籍重要幹部、查扣約45億元資產後，檢調進一步鎖定負責資金匯流的財務高層。檢方認定，尼爾創新財務主管鄭巧枚與天旭公司財務主管陳麗珊，疑負責集團海外詐騙資金進出台灣的轉匯工作，今（19）日晚間將兩人及尼爾創新負責人林揚茂聲押禁見。

尼爾創新財務主管鄭巧枚（圖左）疑負責集團海外詐騙資金進出台灣的轉匯工作，今（19）日晚間和天旭公司財務主管陳麗珊同遭聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

調查指出，柬埔寨太子集團以陳志為首，長期以電信詐騙、殺豬盤及線上博弈牟利，並自多年前派出親信李添來台，以台灣作為跨國洗錢據點之一。集團先以8家人頭公司購置豪宅「和平大苑」與多輛超跑，再以台籍王昱棠、辜淑雯等人協助設立公司、招募員工，對外營造成合法博弈軟體技術營運商的假象。

廣告 廣告

檢調掌握，集團透過境外公司在台開設OBU帳戶，將詐騙所得贓款匯入天旭、尼爾等公司戶頭，再以薪資、購屋房貸、公司開銷等名目洗白資金，並由新加坡籍「查帳主管」陳秀玲定期來台把關。首波聲押獲准的王昱棠等4名幹部遭扣押大量帳冊後，專案小組逐筆比對，發現鄭巧枚、陳麗珊兩名財務主管持續與海外幹部聯繫處理帳務，是負責海內外資金匯兌的關鍵角色。

檢方18日指揮調查局台北市調查處與刑事局等單位展開第二波行動，分8路搜索並拘提包括林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊以及資訊與客服等共8人到案。複訊後，檢方認定3人涉犯洗錢、組織犯罪與意圖營利賭博等罪，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。林揚茂先前曾以100萬元交保，這次成為主押對象之一。

至於顥玥科技與天旭公司部分主管與客服人員，檢方依其參與程度、供述情形等因素，認定無羈押必要，分別以30至50萬元交保，並限制部分人員出境出海。

更多FTNN新聞網報導

和太子集團淵源在哪？姚惠珍全說了 連轟《壹蘋》老闆10問題：是否認識陳志？

太子集團涉在台洗錢！檢調發動第2波搜索 8人到案4人獲交保

「太子集團」7神秘金主政商人脈深厚 陳志只是人頭！集團被抄金流仍源源不絕

