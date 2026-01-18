太子集團洗錢案 32 輛豪車法拍！「山豬王」領軍警專 2/25 震撼開槌

社會中心／程正邦報導

太子集團稀世豪車2 月 25 日將在警專校園內拍賣。（圖／調查局提供）

台北地檢署近期偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢與電信詐騙案，取得重大進展。檢調單位自 2025 年底發動 8 波大規模搜索，成功瓦解該集團在台洗錢網絡，並查扣多達 34 輛頂級超跑。北檢日前與臺灣警察專科學校達成協議，確定將於 2026 年 2 月 25 日在警專校園內，針對其中 32 輛豪車進行變價拍賣，這場規模空前的法拍案預計將吸引全台收藏家與車商瘋搶。

「山豬王」Bugatti Chiron單價高達新台幣 1.5~2 億元。

夢幻車單曝光：上億「山豬王」與限量法拉利同場競標

廣告 廣告

此次拍賣會最受矚目的莫過於被譽為「山豬王」的 Bugatti Chiron，其單價高達新台幣 1.5 億元。此外，車單名列多款具備增值潛力的稀有神獸，包括全球限量 499 輛的法拉利 LaFerrari、限量 375 輛的麥拉倫 P1、全球僅 20 輛（全台僅 2 輛）的麥拉倫 Senna LM，以及法拉利 Monza SP2 敞篷超跑。

太子集團稀世豪車群再曝光「全部上銬」（圖／調查局提供）

為了妥善安置這些身價不菲的「嬌客」，警專特別騰出足以停放 50 輛遊覽車的集合場。針對敞篷與古董車種，拍賣單位更細心規劃了室內平面車庫，確保拍賣前車況不受風雨影響。這也是警專創校以來首次出借場地舉辦拍賣會，屆時警方也將同步進行反詐騙宣導。

「 馬王」法拉利Monza SP2市價約1億元。

揭開帝國面紗：陳志跨國詐騙洗錢版圖瓦解

全案核心人物為柬埔寨太子集團創辦人陳志。2025 年 10 月，美國司法部與財政部聯手揭露，陳志涉嫌以暴力囚虐手段強迫受害者從事加密貨幣詐騙，並透過跨國組織洗錢。北檢調查發現，太子集團早在 2016 年便潛伏台灣，在 101 大樓租下辦公室，以開發線上博弈程式為名，實則建立洗錢管道。

太子集團早在 2016 年就租下 101 大樓辦公室，開設空殼公司洗錢。

檢方指出該集團在台運作模式極為精細，透過地產洗錢，購置大安區知名豪宅「和平大苑」11 戶及 48 個車位，隱匿不法所得。並設立天旭國際、顥玥數位等多家科技公司，招募大量工程師與客服人員協助運作。再利用帛琉渡假村、香港遊艇公司及台北知名雪茄館作為水房轉運點境外中轉。

檢調搜索太子集團和平大苑豪宅。（圖／調查局提供）

查扣資產達 45 億：9 名核心幹部遭羈押

北檢目前已成功向法院聲請扣押太子集團在台不動產、銀行帳戶及豪車，資產總值合計高達 45 億 2,766 萬餘元。目前包含天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠及財務主管在內共 9 人已遭羈押。

陳志落網、太子集團把黑錢洗進台灣。刑事局偵二大隊大隊長李泱輯指出，他們的超跑、豪宅是炫富更是漂白。（資料照）

儘管原訂 1 月進行拍賣，但因超跑鑑價程序極其複雜且精密，北檢最終決定延至農曆年後的 2 月 25 日舉行。拍賣當日，這批承載著犯罪金流的華麗超跑，將正式透過法律程序收歸國庫或補償受害者，也象徵太子集團在台的跨國犯罪帝國正式崩解。

太子集團名車：山豬王布加迪Bugatti Chiron、馬王拉法拉利 LaFerrari,麥拉倫 McLaren P1、 Porsche 918 Spyder。（圖／檢調提供）

更多三立新聞網報導

川普砸一億美金佈局債券！收購案前夕敲進 Netflix、華納債券引熱議

好市多年費漲至1500元！內行揭「5大隱藏福利」兩次就回本

移民執法爆槍擊！明州大規模抗議延燒 五角大廈：1500士兵準備部署

麻將理論 vs.800億神話！周冠男「地圖砲」引爆巨人傑、陳重銘圍剿

