太子集團洗錢案10銀行通報52次！調查局否認無作為 已彙整26件情資

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵破柬埔寨太子集團在台據點，查扣動產、不動產總金額高達45億餘元，金管會並表示自2019年起迄今，共10家銀行向法務部調查局通報52次。但引發外界質疑，既然有52次，怎麼仍不見調查局做為？對此，調查局13日發出聲明，強調經彙整相關情資後，已研編加值金融情報26件，即時分送友軍及局內相關業務單位參處，才得以在配合檢方指揮偵辦時，拘提對象並查扣大額資產。

調查局表示，局內洗錢防制處自2019年底起，即陸續接獲銀行依法申報案關對象或法人相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予友軍及局內相關業務單位，始勾勒出太子集團組織輪廓，進而掌握其在台洗錢及資產持有概況，也得以在配合檢方指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣該集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

金管會主委彭金隆12日在立法院接受質詢時表示，太子集團自2018年起就在台灣的銀行開戶，2019年起迄今，共10家銀行依法向調查局通報52次。而金管會於10月14日收到美國官方起訴、制裁資料後，立即凍結台灣太子集團的相關帳戶，同月15日金管會檢查局便對10家銀行啟動金檢，約詢每一家涉案銀行，初步了解，10家銀行皆符合相關規定。

彭金隆並表示，問題不應過度簡單化，每天有那麼多外資進入台灣，目前大額通報都符合反洗錢通報規定，但任何一筆交易銀行要調查，需要花時間，要看證據說話，現在既然防範機制被突破，就來好好檢討。

