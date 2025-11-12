太子集團洗錢》10銀行6年通報52次，調查局卻沒下文，立委批問題太嚴重了

柬埔寨太子集團洗錢案震驚社會，金管會主委彭金隆今（12）日在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019年起迄今，國內10家銀行根據洗錢防制規定向法務部調查局通報52次，目前看來，銀行在通報上都符合規定。

太子集團洗錢案今日上午在立院財政委員會引發朝野立委不分黨派共同關切，立法委員賴士葆、李坤城、林思銘、洪孟楷等人接連質詢，想了解到底是哪個政府部會或洗錢防制的環節出了問題？

彭金隆答詢指出，金管會今年10月14日收到美國制裁的訊息，馬上凍結太子集團在國內金融體系的相關帳戶，10月15日金管會檢查局就對10家銀行啟動金檢，金管會銀行局亦約詢每一家涉案的銀行，以確認銀行在反洗錢的環節上是否善盡責任。

金管會初步了解， 10 銀行均依規處理

金管會銀行局局長童政彰補充說明，銀行局目前還沒看到金檢的內容，但就初步了解，10家銀行針對大額提領與異常交易，都有根據規定向法務部調查局通報，另外，在客戶盡職調查（CDD）與增強盡職調查（EDD）部分，初步了解，10家銀行都符合規定。

童政彰答詢指出，我國洗錢防制機制主要有三個單位，首先是金融機構通報情資給法務部調查局，調查局分析運用後會分送相關資料給執法機關，譬如內政部警政署刑事警察局、檢調單位...等等，「我們跟這10家銀行瞭解，從（民國）108年開始，金融機構都有依照規定去做大額申報跟可疑洗錢的申報。」

李坤城聞訊後，講出一般老百姓的心聲：「哇，那我們國家整個洗防體系有問題耶。」彭金隆答說：「不是有犯罪的預防機制，就不會有犯罪，一定要先確認問題的存在。」

銀行通報52次卻沒下文，問題出在哪裡？

李坤城聽不下去，嚴正告訴彭金隆，「所以我現在要確認問題在哪裡，是在金管會？還是在其他的單位？如果今天不是美國來通知我們要查的話，他們可能繼續再洗下去耶。」

李坤城說：「這個問題太嚴重了，你一個太子集團在台灣洗了45億，然後政府整個打詐的機關渾然不知？」

立委林思銘問彭金隆，太子集團為何可用資本額僅310萬元的3家空殼公司向元大銀行貸款2億1600萬？彭金隆說，那是存單質借，太子集團透過僑外匯款，從境外匯入資金，再用存單質借、銀行支票付款等方式進行交易，買房買車等總金額30幾億元，部分來自國內銀行借款。

