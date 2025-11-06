太子集團洗錢45億買豪宅 「在台二當家」收押

太子集團在台二當家辜淑雯，凌晨被裁定收押禁見。（圖／東森新聞）





柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國洗錢，在台洗錢45億，要角陸續曝光！包含被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇，複訊後50萬交保，至於集團首腦陳志，他在台灣的左右手王昱棠也被聲押，而台灣二當家，人資主管成了在台被收押的第一人！

走上囚車，遮住整張臉，她是太子集團在台二當家辜淑雯，凌晨被裁定收押禁見，因為她就專門負責在台灣招募工程師，幫集團設計博弈程式。

一走出地檢署，馬上被親友護住，涉嫌替太子集團在帛琉洗錢的施亭宇、黃婕，都被美方點名制裁，是集團核心角色，複訊後雙雙以50萬交保。

揭秘太子集團，在台事業版圖，除了是有101詐騙博弈技術大本營之外，在內湖科學園區，也有專門為博弈，來進行線上客服的公司，另外也有專門處理房貸的空殼公司，一切都是為了洗錢來鋪路。

在台洗錢金額至少45億，買來的26輛豪車，隨便都「億來億去」，多到連被檢調查扣之後，也沒地方可以停放，大多都還留在豪宅和平大苑地下室裡。

檢調查出，集團黨羽犯案四大區塊，就是在台首腦天旭公司負責人王昱棠，由陳志手中取得資金之後，大量購買豪宅，開設空殼公司洗錢，再與辜淑雯共同負責線上博弈事業，第三部分，是將豪車過戶到第三人名下，隱匿犯罪所得，最後就是把觸角伸到帛琉，租借一座島嶼，成立度假村，洗錢版圖，遍及全世界。

除了陳志的左右手王昱棠之外，還有三名要角都在6號中午過後，陸續開羈押庭，第一波搜索行動之後，不排除再有第二波、第三波掃盪。

要瓦解陳志詐騙王國，先癱瘓他對台灣科技人才的倚賴，等同於癱瘓集團大腦。

