太子集團洗錢45億！主嫌王昱棠等5人遭聲押 二當家辜淑雯「率先開庭」
柬埔寨太子集團涉嫌在台從事線上博弈、洗錢等非法活動，台北地檢署前天發動搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，分兩日移送北檢複訊。經檢察官連夜偵訊後，認為王昱棠、二當家辜淑雯、天旭幹部李守禮、邱子恩、台灣太子公司幹部涂又文等5人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。由於檢方於今（11/5）日清晨5點半，就已逮捕並聲押辜淑雯，台北地院已於晚間10點半先針對辜部分開聲押庭。
調查指出，柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦調查官於今年10/8起訴負責人陳志，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）則將太子集團設在我國境內的9家公司及3名國人王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）、黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名單，於10/14公告。
台北地檢署獲悉後主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦，先向法院聲請扣押相關不法所得獲准，查扣包含和平大苑11戶等18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值高達45億2766萬餘元。
承辦檢察官曾數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內之不法事證，鎖定太子集團在台違法的4大區塊。據了解，第一區塊是太子集團自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣大舉購買和平大苑等豪宅，由聯凡等8間空殼公司持有，房貸則自海外匯入尼爾公司帳戶繳交，整個洗錢計畫由王昱棠負責，至於集團據點和平大苑，平時則由台灣太子公司幹部涂又文負責管理。
第二區塊部分，太子集團也將資金挹注於台灣，發展線上博弈事業，被美方認定為洗錢，涉及包含天旭公司、顥玥公司等在台公司。天旭吸收台灣工程師從事線上博弈事業，負責人是辜淑雯；顥玥則負責線上博弈客服，負責人為王昱棠及辜淑雯。據了解，辜淑雯直屬於中國籍的最高主管李添、楊昱發2人。
至於第三區塊，則是美方公布制裁名單後，王昱棠立即指示天旭幹部李守禮，透過中間人陳澤瑋將豪車過戶到車商劉氏兄弟的名下，他們另外再找幹部邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，而王昱棠還指示下屬將台灣太子公司名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下，同樣涉及隱匿犯罪所得。
最後是第四部份，美國司法部也指出，太子集團已把觸角伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，涉案人就包含3名被制裁的台灣女子。美方認定此部分涉及犯罪，據了解，專案小組已掌握相關事證，正一併追查中，但因王蕾絢早已出境，不在本次拘提名單中。
檢察官前天指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，兵分47路對太子集團在台組織的高級幹部、成員住所，以及天旭、顥玥、尼爾、台灣太子及聯凡公司等地發動大規模搜索行動，拘提核心重要幕僚王昱棠、辜淑雯，及列入制裁名單的黃婕、施亭宇，以及在台公司重要幹部及員工共25人，另通知10人到案說明。
檢方訊後，認為王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、涂又文等5人涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為，有勾串共犯證人或滅證的可能性，向法院聲請羈押禁見。
由於檢方於今（11/5）日清晨5點半逮捕並聲押辜淑雯，中午就將辜移送北院，鑑於辜淑雯更換辯護人，北院稍早訂深夜10點半針對辜部分開庭決定是否羈押。
