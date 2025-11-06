太子集團洗錢45億！「跑車二人組」收押禁見 和平大苑「守門人」30萬交保

太子集團和平大苑管理者凃又文（外套遮頭）30萬交保，在友人陪同下離開。廖瑞祥攝



柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，集團二當家辜淑雯率先遭到收押禁見，其餘17人以3萬至100萬不等金額交保，1人限制住居、1人限制出境出海。台北地院今（11/6）日下午繼續聲押大戰，截至晚間8點半，涉嫌協助集團把跑車藏起來的二人組邱子恩、李守禮均已遭收押禁見，負責管理和平大苑集團據點的凃又文則以30萬元交保，並限制住居。

調查指出，柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。集團在台設立台灣太子、天旭、顥月、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司。檢調組成專案小組執行搜索扣押，查扣不動產18筆（含和平大苑11戶）、48個車位、26輛各式豪車及60個帳戶，總價值逾45億元，疑為洗錢不法所得。

據美國司法部的起訴書，陳志長期以「Vincent」之名在國際商界活動，司法部指出，他不僅擁有多重國籍，也曾在新加坡、英國與台灣居住，並「至少出入台灣10次」。翻攝自princeholdinggroup

檢調前天對太子集團在台組織的高級幹部、成員住所及集團在台公司發動大規模搜索行動，拘提台灣太子操盤手王昱棠、二當家辜淑雯，及列入制裁名單的黃婕、施亭宇，以及在台公司重要幹部及員工等24人。訊後，對王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、涂又文等5人聲押禁見。不過，原本列在拘提名單上的台灣太子公司負責人陳秀玲，卻因人在境外躲過拘提。

據了解，陳秀玲不僅是陳志心腹，還負責集團在台所有資金調度，是不折不扣的核心人物。事實上，陳志相中台灣作為洗錢據點，起初找了得力助手張剛耀來台設立公司，沒料到，張剛耀竟捲走集團9億餘元。陳志為了加強管理，指派集團大帳房陳秀玲管理台灣區，由王昱棠負責台灣太子業務，天旭則請李添代管，但實際由辜淑雯負責所有業務。

據了解，太子集團自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣大舉購買和平大苑等豪宅，由聯凡等8間空殼公司持有，平時則由台灣太子公司幹部涂又文負責管理。美方公布制裁名單後，王昱棠、辜淑雯曾指示天旭幹部李守禮，透過中間人陳澤瑋將豪車過戶到車商劉氏兄弟的名下，他們另外再找幹部邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，隱匿不法所得流向，涉及洗錢。

太子集團陳志重要左右手李添在台特助李守禮。廖瑞祥攝

天旭公司人資長辜淑雯。呂志明攝

台北地院今（11/6）日凌晨0時許，先諭知收押禁見辜淑雯，接著等其餘4人委任律師閱卷後，才訂於下午繼續召開羈押庭。法官審理後，認定邱子恩、李守禮犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，諭知羈押禁見；至於凃又文則以30萬元交保，並限制住居。

柬埔寨太子集團在台子公司、台灣太子負責人王昱棠。廖瑞祥攝

太子集團陳志重要左右手李添在台司機邱子恩。廖瑞祥攝

