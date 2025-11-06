太子集團海撈45億「多人交保、最低3萬元」 網悼陳梅慧冥誕：她最後一刻還在作戰

金融犯罪調查師陳梅慧去年車禍離世。取自當事人臉書



柬埔寨「太子集團」涉詐騙、線上博奕、跨國洗錢，部分成員甚至被美國列為制裁名單，台灣檢方大規模搜索，近日拘提至少25名嫌犯，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，評論時事的臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文悼念，昨天（11／5）是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，也感嘆「太子集團多名嫌犯陸續交保，最低交保金的只要5萬塊」。

台北地檢署近日全力偵辦柬埔寨太子集團在台賭博、洗錢案，查出集團在台設立台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司。檢調專案小組，對該集團在台灣的幹部及員工住所、相關公司所在地發動搜索，查扣不動產18筆（含和平大苑11戶）、48個車位、26輛各式豪車及60個帳戶，總價值逾45億元，懷疑都是不法所得之洗錢管道。

其中，辜淑雯、王昱棠等5名重要幹部遭聲押禁見獲准，其餘19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保，或限制出境出海、住居。

今日，「不禮貌鄉民團」發文指出，希望大家不要忘記11月5日是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，陳梅慧2024年底在國道車禍身亡，一直到過世之前，她都持續在跟詐騙集團對抗。

另外，作者也在留言處列出轉載文章，列出陳梅慧生前的種種事蹟，列舉部分如下。「她走那天深夜，做筆錄時她還在教查她的警察們怎麼追幣怎麼幫助受害人，公司要幫她請律師。她一直說不用，這個解釋清楚就可以了，我可以的，不用請律師。」

「一個89弟弟過來一起折。一把鼻涕一把眼淚說要去跟害死Miffy的人拼命。這個弟弟過去吸毒，受到梅慧輔導，戒毒後參與司改會活動宣講反毒經驗，也重新回到學校，願意回歸社會好好生活。」

「梅慧說：我從來不相信照顧好自己才能照顧別人這句話。人都是互相照顧的。」「梅慧說：台灣在社會照顧上對於審計防弊到了吹毛求疵的程度，可是對於真正需要援手的人卻又可以視若無睹。」

該貼文發出後，大批網友看完喊鼻酸，也紛紛留言，「成立一堆打詐辦公室和打詐國家隊到底有什麼用？」「台灣到底怎麼了？面對詐騙，好人無法笑著走到最後，壞人卻能笑著交保離開」、「認真幫警方查案的人，結果卻遭橫死高速公路上」、「正義應該還她一個公道」。

