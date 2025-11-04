太報

太子集團涉在台洗錢遭搜拘提25人 扣45億不法資產！豪宅名車全現身

白廷奕
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，不法資產也赫見法國超跑品牌Bugatti的古董老爺車。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，不法資產也赫見法國超跑品牌Bugatti的古董老爺車。調查局提供


柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌從事博弈、洗錢等非法活動，日前遭美方起訴，仍在逃亡。根據美國財政部的制裁名單，太子集團在台設有9家公司，還有3名台人因協助在台洗錢遭列入。台北地檢署日前已聲請扣押相關不法所得獲准，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，光豪車就把三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFararri、保時捷918 Spyder全買齊，令人瞠目結舌。

廣告

調查指出，柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌從事電信詐欺、博弈、洗錢等非法活動，創辦人兼董事長陳志日前遭美國聯邦調查官起訴，目前行蹤成謎。根據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單，陳志在台灣實質掌控「台灣太子不動產投資」等9家公司，還有3名台灣女子HUANG, Chieh（31歲）、SHIH, Ting-yu（35歲）、WANG, Michelle Reishane（31歲）涉入。

柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌從事電信詐欺、洗錢等非法活動，日前已遭美國聯邦調查官起訴，目前仍在逃亡。翻攝自princeholdinggroup
柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌從事電信詐欺、洗錢等非法活動，日前已遭美國聯邦調查官起訴，目前仍在逃亡。翻攝自princeholdinggroup

北檢接獲消息後，10/15火速分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦。據了解，遭美方發布制裁的2名女子黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）今天被約談，但另名遭制裁的女子王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）已潛逃出境。

為避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，北院10/27已裁准扣押。

據了解，檢方共查扣不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元。此外，還有各式豪華名車26輛，共值4億7758萬餘元，以及銀行帳戶60個，存款餘額2億3587萬餘元，全部扣押物總價值達45億2766萬餘元。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供

檢調前往和平大苑查扣不法資產時，走入停車場，赫見勞斯萊斯、藍寶堅尼、賓士等多部豪車。更驚人的是，三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFararri、保時捷918 Spyder全都買齊，財力和手腕令人瞠目結舌。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全球限量499台、三大神車之一的法拉利跑車LaFerrari也遭查扣。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全球限量499台、三大神車之一的法拉利跑車LaFerrari也遭查扣。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全球限量375台、三大神車之一的麥拉倫P1也遭查扣。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全球限量375台、三大神車之一的麥拉倫P1也遭查扣。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，三大神車之一保時捷918 Spyder也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，三大神車之一保時捷918 Spyder也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，布卡堤跑車Bugatti Chiron也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，布卡堤跑車Bugatti Chiron也遭扣押。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，Vespa和時尚品牌Dior聯合出品的Vespa 946 Christian Dior也遭查扣。調查局提供
柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，Vespa和時尚品牌Dior聯合出品的Vespa 946 Christian Dior也遭查扣。調查局提供

更多太報報導
柬埔寨太子集團在台違法洗錢 檢警調47路大搜索拘提25人
太子集團陳志縱橫柬埔寨、新加坡、香港 學者：國際社會接近共謀
韓人頻被綁… 南韓4家銀行向柬埔寨太子集團「支付超過3千萬利息」

其他人也在看

女子求警送醫　卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打

女子求警送醫　卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打

屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。

鏡報 ・ 1 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光

黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光

網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊　網傻眼：當安全氣囊？

路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊　網傻眼：當安全氣囊？

一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」

謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」

謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯之死變謀殺案！　經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤

謝侑芯之死變謀殺案！　經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤

被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」

謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」

「護理師女神」網紅謝侑芯赴馬來西亞猝死異鄉，傳出不幸在飯店猝逝，然而死因疑點重重。大馬籍話題歌手黃明志捲入命案，當時也在房內，傳出他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，才讓謝侑芯命案現場也隨之曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
黃明志捲謀殺案！台灣醫揪「這處」恐是馬國強硬關鍵

黃明志捲謀殺案！台灣醫揪「這處」恐是馬國強硬關鍵

網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝案，馬國警方4日改以謀殺罪方向偵辦，鎖定知名歌手黃明志。對此，台灣醫師蘇一峰表示，如果一個人沒長期使用毒品，第一次就使用綜合的毒品，極高可能引發猝死，「馬國是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單　隔天警竟到府強拆車牌

扯！女夜間開車大燈不亮收罰單　隔天警竟到府強拆車牌

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單　隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街　車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰

民視影音 ・ 22 小時前
道場活動疑為省錢沒聘義交　車流塞到山下警員爆氣

道場活動疑為省錢沒聘義交　車流塞到山下警員爆氣

南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"

疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"

社會中心／黃恩琳　劉毓琦　台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元　男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」　前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！　9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行　夫亮玩具槍護家人裁定不罰

民視影音 ・ 1 天前
陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」　陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解

陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」　陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解

即時中心／黃于庭、李美妍報導立法院去（2024）年審議《財劃法》等案時，朝野立委爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴控告國民黨立委陳玉珍穿鋼頭鞋猛踹，涉犯重傷害罪，藍白立委翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君等則在旁協助壓制。台北地院昨（3）日開庭，據傳陳玉珍有意和解，並辯稱自己沒有打人或踹人。對此，陳培瑜今（4）日回嗆「我絕對不會和解」。陳培瑜表示，昨天還是準備庭，非常開心看到他們都願意出庭，面對自己犯下的過錯，對方打人施暴在先，扭曲事實在後，而現在不願意承認過錯，「既然要和解，就代表他們可能覺得自己有錯；那既然有錯，就請他們好好面對」。不過，陳培瑜指出，這當中關鍵不是她個人，「我為什麼被打，大家還記得嗎？」，當時是因為要通過荒謬的《財劃法》，而該法現在的錯誤，都還要行政院幫忙解決，民進黨團也在想辦法，「犯下過錯的國民黨團、民眾黨團，你們有知道自己做錯什麼事情嗎？」陳培瑜痛批，所有藍營地方首長，現在哀嚎預算編不出來、很多事情沒辦法做，就請回過頭找國民黨立委算帳。最後，她也重申道，「我個人的司法案件，我絕對不會和解。我再次強調，我絕對不會和解」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」　陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解 更多民視新聞報導吳怡農先表態參選！苗博雅：大家點名我會選台北市長很榮幸《鏡週刊》又咬收賄質詢？　黃國昌嗆告：我揭弊從不收好處普發1萬元線上登記明起開跑！　身分證尾數「這數字」先登記

民視影音 ・ 3 小時前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了

舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了

屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向

砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向

社會中心／王毓珺　吳培嘉　洪國凱　新北報導持續來追蹤新北市三重的這一起情殺案件！被害的姊妹檔，姊姊是鋼琴老師，妹妹是百貨公司樓管，個性活潑外向，至於嫌犯，曾經從軍10年，退伍後創業、開飲料店，常在社群平台PO出跟前女友的甜蜜日常，但女方向警方表示，雙方交往一年，嫌犯時常口出惡言，有恐怖情人的傾向，因此分手，沒想到引來殺機。穿著外套、戴著口罩，一身低調打扮，他是新北市三重情殺案，嫌犯的媽媽，因為知道兒子分手後情緒低落，這一個月常常關心，甚至嫌犯犯案前，也和她通了電話，但沒想到，這卻是最後一次聽到兒子的聲音。身穿軍服，正氣凜然的模樣，他就是35歲的蘇姓嫌犯，桃園人、從軍10年，1年多前退伍後，在台北市中山區創業，開飲料店結合雞蛋糕。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）算蠻不錯的。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）嫌犯平時跟附近店家相處融洽，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但這回疑似過不了情關，釀成悲劇。他的前女友陳姓女子向警方表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩、口出惡言，有恐怖情人傾向，過去嫌犯常在社群平台上，分享跟女友的甜蜜日常，連大頭貼，都是女友喜歡的卡通人物，兩人分手一個月，失落心情也全寫了出來。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，不知道是跟人家跑，還是分手這件事情，有一陣子看他（嫌犯）好像是，真的感覺好像狀況蠻差的，但後面好像，可能他（嫌犯）自己有在調適，就還算還可以。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）警方初步調查，蘇姓嫌犯在2022年，職業軍人的時期，曾經在桃園市的一間自助洗車場，侵占民眾遺失的洗車儲值卡，遭處罰金3千元，緩刑2年。至於被害的姊妹檔，感情很好，姊姊是音樂系碩士畢業，平時擔任鋼琴老師，相當有才華，妹妹則是百貨公司樓管，個性活潑，爸爸在科技業任職，家境不錯，時常出國玩，沒想到嫌犯因為不滿分手，就持將近10公分的水果刀揮向姊妹倆，不只劃破女方的幸福家庭，也留給自家人無盡悲痛。原文出處：砍傷前任姊妹墜樓亡！　嫌犯有恐怖情人傾向　曾當「鏟子超人」 更多民視新聞報導三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹　見警方到場從15樓墜落亡恐怖情人！三重姊妹遭割頸挾持　前男友拒捕墜樓亡恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡

民視影音 ・ 1 天前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場　8大亮點搶先看

史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場　8大亮點搶先看

全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元

台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元

勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
三重情殺！　恐怖男埋伏刺傷前女友姊妹　畏罪墜樓亡

三重情殺！　恐怖男埋伏刺傷前女友姊妹　畏罪墜樓亡

新北市 / 綜合報導 新北市三重區傳出情殺案！昨(2)日晚上犯嫌蘇姓男子闖入前女友住家社區，先是在地下室埋伏將近1小時，等到前女友姊妹下車上前談判，但嫌犯情緒激動，先持利器攻擊姊姊，還挾持妹妹上頂樓，警方到場後勸阻無效，犯嫌竟當場墜樓，送醫不治，據了解，犯嫌和女友交往1年左右，不滿被提分手而衝動行凶，還曾喊要同歸於盡。警方VS.蘇姓犯嫌說：「沒必要，我們先講一下你有什麼樣的要求，我們好好去了解好不好。」警方手持盾牌，和嫌犯在頂樓上談判，不過讓人畏懼的是，他手上握有人質就是他的前女友。警方VS.蘇姓犯嫌說：「沒必要用，不要再用了。」女生被嚇得尖叫，聲音聽起來很驚恐，因為嫌犯手持利器，劃傷她的頸部。警方VS.蘇姓犯嫌說：「我們會後退，我們已經後退了。」嫌犯不聽勸，警方只能步步後退，試圖讓嫌犯卸下心防，但下一秒，嫌犯竟然一躍而下，救護車急忙趕到現場，但送醫後仍搶救不治。現場血跡斑斑拉起封鎖線，驚悚情殺案，就發生昨(2)日晚上9點多，新北市三重區的社區大樓，男子衝動行凶疑似因不滿被分手，蘇姓男子當天晚上，先是尾隨住戶進地下室，埋伏約1小時，等到前女友姊妹倆，開車回家後下車，男子衝上前談判喊要同歸於盡，情緒激動還持利器攻擊，姊姊被劃傷後急忙報警，妹妹卻被挾持帶往頂樓，沒想到男子竟然畏罪墜樓身亡。三重分局偵查隊隊長翁啓元說：「經搜索及調閱監視器影像後，鎖定犯嫌與被害人在頂樓，過程中犯嫌情緒激動經勸阻無效自行墜樓。」前女友姊姊被攻擊後，負傷衝到派出所報案，因為妹妹還身處危險之中，雖然妹妹平安救出但仍因被割頸受傷，但除了外傷，親眼目睹前男友墜樓，恐怕妹妹內心創傷更嚴重。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡

恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡

社會中心／王毓珺　吳培嘉　謝漢暘　新北報導情關難過，釀成悲劇！昨天（2日）晚上，新北市三重地區，發生一起男子挾持姊妹案件。嫌犯埋伏在姊妹居住的社區外停車場，看到兩人回家後，立刻上前大吵，還揚言要跟前女友的妹妹同歸於盡，隨後亮出刀械，砍傷姊妹兩人，還將妹妹挾持到頂樓，但警方到場後，嫌犯情緒激動，竟畏罪墜樓輕生。晚間社區大樓的頂樓，多名員警持槍跟盾牌小心警戒，因為在他們眼前的男子，持刀挾持一名女子。員警不斷苦勸男子，冷靜不要衝動，但他絲毫聽不進去，愈來愈往牆邊靠近，嚇得女子驚聲尖叫。員警一邊小心後退，隨時注意男子的舉動，沒想到他竟然情緒失控墜樓身亡。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「嫌犯當時就是，埋伏在社區的地下停車場裡，看到姐妹倆後就上前爆發爭吵，隨後竟然還揚言，要跟妹妹同歸於盡。」驚悚命案發生在2號晚上9點多，新北市三重環河南路上的一處社區，初步了解，23歲的陳姓女子家境優渥，跟音樂才女的姊姊，兩人同住，當天，妹妹的前男友，35歲蘇姓男子埋伏爭吵後，持水果刀砍傷姊姊的頸部跟背部，隨後又把妹妹挾持到社區頂樓，姊姊緊急報警求助，但嫌犯看到員警卻情緒失控，竟然畏罪從頂樓墜樓輕生。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）蘇姓嫌犯從軍10年，1年多前退伍開了飲料店，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但陳姓妹妹表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩，有恐怖情人傾向，兩人已經分手一個月。附近店家：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，有一陣子看他（嫌犯）就是狀況真的蠻差的，但後面好像他（嫌犯）有在調適。」嫌犯的媽媽，這一個月也常常關心他的狀況，甚至嫌犯犯案前，也有通了電話，但仍發生悲劇，過不去的情關，讓自己殞命，也留給家人無盡悲痛。原文出處：三重恐怖情殺1死2傷！　男埋伏砍傷前任姊妹　畏罪墜樓亡 更多民視新聞報導嚇！台中男持刀狂砍女友母女　鄰居見義勇為也濺血恐怖情殺! 嫌犯揮刀砍女友與母親 鄰居救援也遭殃三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹　見警方到場從15樓墜落亡

民視影音 ・ 1 天前
信義雙屍案逮「清秀女藥頭」　曾請同居人至CEO豪宅送毒品

信義雙屍案逮「清秀女藥頭」　曾請同居人至CEO豪宅送毒品

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導上個月25號，發生在台北信義區豪宅的雙屍命案，有最新進展！警方破解死者，37歲陳姓CEO的手機，發現他曾經跟一名蘇姓女藥頭購買毒品，而蘇姓女藥頭再向上游的鍾姓男子調貨！事發前一天，蘇姓女子還請同居人送毒品到陳姓CEO家中！警方陸續逮捕涉案的三名嫌犯，複訊後5到30萬元交保。員警荷槍實彈，前往豪宅逮入！這裡是蘇姓女藥頭的住處，員警一搜，果然起獲滿桌毒品！同一時間，另一名鍾姓藥頭也被警方鎖定逮捕。信義雙屍案逮「清秀女藥頭」　曾請同居人至CEO豪宅送毒品。（圖／民視新聞）這一起震驚社會的台北信義豪宅雙屍案，有最新進展，警方調查發現，創投公司CEO、37歲的陳姓死者，根本就是買毒大戶，命案發生當下，員警在他與曾姓死者陳屍的客廳，除了發現毒品K他命，更有喵喵、大麻、FM2，以及可用來製造神仙水的先驅溶劑。警方破解陳姓CEO手機，發現他先前曾向有毒品前科的蘇姓女子購買毒品，蘇姓女子再往上找鍾姓男子調貨，且部分交易不收錢，當作陳姓CEO招待旅遊的對價。10月24號，也就是陳姓CEO身亡前一天，蘇姓女子拿到毒品後，請鍾姓同居人送到陳姓CEO的信義區豪宅，沒想到隔天，就傳出陳姓CEO與一25歲的女美甲師，疑似吸毒過量，在住家客廳雙雙喪命。信義雙屍案逮「清秀女藥頭」　曾請同居人至CEO豪宅送毒品。（圖／民視新聞）信義分局偵查隊副隊長陳櫸林：「經調閱監視器查訪死者親友，鎖定蘇姓、謝姓及鍾姓犯嫌，涉嫌於日前販賣毒品給死者，搜索起獲毒品安非他命、搖頭丸，現金新臺幣56萬餘元。」警方將三名嫌犯拘提到案，北檢複訊後以五到三十萬元交保，並且限制出境出海。檢警現在除了繼續釐清死者死因外，更要追查這背後，是否有更龐大的毒品供應鏈。原文出處：信義雙屍案逮「清秀女藥頭」　曾請同居人至CEO豪宅送毒品

民視影音 ・ 6 小時前
黃明志捲謝侑芯命案恐涉2罪！警：不朝「侵犯」方向偵辦

黃明志捲謝侑芯命案恐涉2罪！警：不朝「侵犯」方向偵辦

娛樂中心／楊佩怡報導「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞酒店因健康狀況猝逝，竟意外牽扯出歌手黃明志也在命案現場，並從其身上搜出9顆搖頭丸，驗尿顯示黃明志對4種毒品呈現陽性反應，加上黃明志供稱曾對女方實施CPR搶救未果，因此讓外界懷疑事件背後另有內幕。對此，馬來西亞警方今（3）日證實謝侑芯與黃明志是在酒店共度一晚，不過因為沒有發現強制性行為痕跡，因此不朝侵犯方向偵辦。

民視 ・ 1 天前
三重疑傳情殺！　姊妹遭劃傷頸　嫌疑畏罪墜樓亡

三重疑傳情殺！　姊妹遭劃傷頸　嫌疑畏罪墜樓亡

新北市 / 綜合報導 新北市三重區，昨(2)日深夜驚傳一起恐怖情人暴力事件。一名蘇姓男子，在三重環河南路一處社區停車場，先持利器攻擊前女友陳姓姊妹兩人，行兇後，挾持前女友逃往頂樓，跟警方對峙過程中，男子突然情緒失控， 從15樓墜落 ，送醫搶救後，宣告不治。女子頂樓上大聲尖叫，同一時間警方不停安撫，將她脅持的男子，事發就在新北三重區，昨(2)日深夜蘇姓男子疑似因為感情糾紛，在環河南路一處社區停車場，蘇姓男子的陳姓前女友和姊姊返家時，突然遭蘇姓男子持利器埋伏攻擊，行兇後更挾持陳姓前女友逃往頂樓，陳姓姊姊即使頸部、背部遭刀刃劃傷，仍負傷逃離現場到派出所報案。警方說：「我們倒出去了。」警方到場時拿著盾牌，將蘇姓男子團團圍住，試圖對蘇姓男子勸說，不過犯嫌仍從後方勒住女方，退往水塔角落期間疑似又攻擊對方，正當員警退到樓梯口，蘇姓男子卻突然情緒失控。新北市警察局三重分局偵查隊隊長翁啓元說：「過程中，犯嫌情緒激動，勸阻無效，自行墜樓，後送醫不治身亡。」救護人員隨即將蘇姓男子，送往三重醫院急救但最終因傷重不治身亡，兩名被害人目前則在馬偕醫院接受治療，儘管犯嫌已經死亡但後續仍會依殺人未遂罪，移送新北地檢署偵處釐清詳細案情。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前