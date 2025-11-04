太子集團涉在台洗錢遭搜拘提25人 扣45億不法資產！豪宅名車全現身

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，不法資產也赫見法國超跑品牌Bugatti的古董老爺車。調查局提供



柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌從事博弈、洗錢等非法活動，日前遭美方起訴，仍在逃亡。根據美國財政部的制裁名單，太子集團在台設有9家公司，還有3名台人因協助在台洗錢遭列入。台北地檢署日前已聲請扣押相關不法所得獲准，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，光豪車就把三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFararri、保時捷918 Spyder全買齊，令人瞠目結舌。

調查指出，柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌從事電信詐欺、博弈、洗錢等非法活動，創辦人兼董事長陳志日前遭美國聯邦調查官起訴，目前行蹤成謎。根據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單，陳志在台灣實質掌控「台灣太子不動產投資」等9家公司，還有3名台灣女子HUANG, Chieh（31歲）、SHIH, Ting-yu（35歲）、WANG, Michelle Reishane（31歲）涉入。

北檢接獲消息後，10/15火速分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦。據了解，遭美方發布制裁的2名女子黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）今天被約談，但另名遭制裁的女子王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）已潛逃出境。

為避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，北院10/27已裁准扣押。

據了解，檢方共查扣不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元。此外，還有各式豪華名車26輛，共值4億7758萬餘元，以及銀行帳戶60個，存款餘額2億3587萬餘元，全部扣押物總價值達45億2766萬餘元。

檢調前往和平大苑查扣不法資產時，走入停車場，赫見勞斯萊斯、藍寶堅尼、賓士等多部豪車。更驚人的是，三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFararri、保時捷918 Spyder全都買齊，財力和手腕令人瞠目結舌。

