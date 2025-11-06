太子集團涉在台洗錢！幹部王昱棠5人遭聲押 人資女主管辜淑雯凌晨裁定收押禁見

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

以柬埔寨華人陳志為首的「太子集團控股」，涉嫌跨國詐欺及洗錢案，遭美方起訴、制裁，北檢4日指揮檢調發動搜索，兵分47路搜索位於台北101、豪宅和平大苑的公司及成員住處，並拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，經複訊後，檢方對王昱棠、天旭國際科技人資主管辜淑雯、幹部凃又文及協助藏名車的助理李守禮、邱子恩5人聲押禁見，台北地院今（6）日凌晨近1點裁定將辜淑雯收押禁見。

北檢4日指揮調查局台北市調處及刑事警察局發動搜索，已聲請扣押高達45億餘元資產獲准。（圖／調查局提供）

北檢指出，經檢察官訊問後，認被告王昱棠等5名被告涉犯《組織犯罪防制條例》、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴處罰，因此向台北地院聲請羈押禁見。

廣告 廣告

北檢指出，以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。台北地檢署獲知後，於10月15日主動分案，偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。

北檢表示，4日共搜索天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等47個處所，並拘提被告25人，及通知證人10人到案。此外，警方已聲請扣押包含和平大苑房屋11戶等18筆不動產，依實價登錄價值計38億1421萬餘元，另查扣26輛名車，價值4億7758萬餘元，以及60個銀行帳戶，餘額共計2 億3587萬餘元，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。

除了5人遭聲押禁見，另17人分別以5萬至100萬元不等金額交保，另有2人限制出境、出海或住居。檢方將持續追查集團資金流向及幕後運作。



更多FTNN新聞網報導

太子集團爆乳助理15萬交保！人資長聲押禁見 爆豪奢招待所藏身台北101

太子集團涉詐遭扣45億！豪宅車庫26輛名車曝光 驚見超跑4大神獸

太子集團涉跨國詐騙洗錢！北檢扣押45億資產 搜索47處拘提25人

