太子集團涉在台洗錢！檢調發動第2波搜索 8人到案4人獲交保

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」涉嫌在台洗錢、賭博、詐欺等案持續延燒，檢方繼月初發動搜索行動，查扣該集團在台45億資產並成功聲押禁見4名重要幹部後，於昨（18）日再度展開搜索，將協助處理集團金流員工以及博弈客服人員拘提到案，其中4人已獲交保，另4人將陸續移送北檢。

太子集團首腦陳志。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

受美國司法單位起訴、制裁的太子集團，首腦為中國裔、柬埔寨籍的陳志。太子集團在台灣成立台灣太子等公司作為據點，派出中國籍親信李添指導建立洗錢基地，並指揮台籍的王昱棠負責開設人頭公司、天旭公司人資主管辜淑雯則負責招募工程師設計博弈網站程式，逐步在台建構龐大的詐騙網絡。

北檢在本4日兵分47路進行首次搜索，除了查扣相關資產高達45億元之外，也將集團重要幹部王昱棠、辜淑雯、李添助理李守禮等4人聲押禁見獲准。檢調追查發現，天旭公司與尼爾創新公司的財會人員涉嫌處理集團帳務，更可能曾與太子高層直接聯繫，因此發動2度搜索，清查相關人員住處，並將8人拘提到案，其中4名客服員工於今（19）日凌晨陸續以30萬元至50萬元不等金額交保，其餘4人也陸續移送北檢複訊。

太子集團除了建立強大的詐騙帝國外，更藉由聯凡等8家人頭公司，購買台北市豪宅「和平大苑」11戶與48個停車位，同時也購買約30輛超跑名車作為私人車或事務車，奢華行徑令人髮指；尤其日前「爆乳特助」劉純妤燦笑交保的囂張模樣，更引爆全民怒火。

爆乳特助劉純妤燦笑交保的囂張樣，引爆全民怒火。（圖／翻攝畫面）

