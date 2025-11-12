太子集團涉在台洗錢45億「無人察覺」 曝國安漏洞

太子集團把台灣當成洗錢大本營，透過人頭公司買豪宅、豪車洗錢，但數十億不法資金流入台灣。（圖／東森新聞）





太子集團把台灣當成洗錢大本營，透過人頭公司買豪宅、豪車洗錢，但數十億不法資金流入台灣，怎麼都沒人發現？再加上平面媒體報導，網友用太子集團成員的名字搜尋，發現有好幾個同名同姓的人，都有捐政治獻金給特定民代，目前檢調也要開始追查，是否有政治人物捲入。而太子集團昨（11）日發表聲明，堅稱董事長陳志從未涉及任何違法行為，並痛批相關指控「毫無根據」，質疑當局這個舉動是為「非法沒收數十億美元資產」找藉口。

太子集團首腦陳志，在台的左右手王昱棠還有二當家辜淑雯，以及幹部李守禮和管理超跑的邱子恩，如今4名核心成員都被收押。不過他們在台設立公司洗錢，卻能輕易逃過審查，也凸顯國安漏洞。

立委賴士葆vs.金管會主委彭金隆：「銀行對於小老百姓，自己的錢提領10萬，問東問西囉囉嗦嗦。可是對於這個詐欺犯動輒幾億，幾十億的現金轉帳，或者現金這樣提領都沒有關係，銀行幹什麼啊。」

集團在台灣共有60個帳戶，金管會表示從108年開始，陸續接獲10家銀行通報大額申報以及可疑洗錢申報共52次。根據平面媒體報導，有網友拿太子集團幹部的名字到監察院的政治獻金網站搜尋，結果發現有好幾個同名同姓的人，都曾經捐款給特定政黨或政治人物作為選舉用途，金額從數千元到十萬元不等。

這些人是否是太子集團成員，還是同名同姓，相關單位得追查釐清。看看太子集團花38億買下大安區豪宅「和平大苑」11戶，還有26輛億萬豪車就停在地下車庫，再加上陳志本人就來台10次，把台灣當成洗錢大本營。

畢竟先前陳志和柬埔寨政界關係密切，幫忙製作豪華手表，讓時任總理洪森送給各國元首，現在檢調也將朝政治界追查，釐清有無國安疑慮。

