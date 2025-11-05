太子集團涉嫌在台洗錢逾45億！ 人資長辜淑雯等4幹部遭聲押禁見

法務部調查局台北市調查處向台北地方法院聲請扣押財產高達45億餘元，其中包含豪車、不動產等。（取自調查局官網）

在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團，涉嫌在台灣洗錢，檢調發動首波大搜索，昨（4）日兵分47路，拘提了25人，其中包含太子集團在台灣的最高階幹部王昱棠等人。據了解，截至目前，已有人資長辜淑雯、幹部凃又文、幹部邱子恩、特助李守禮遭聲押禁見。

美國司法部10月14日宣布，起訴柬埔寨公民、太子控股集團董事長陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，美國財政部也同步指控該集團控股為跨國犯罪組織並予以制裁，多個據點藏身台灣。

據了解，當相關新聞一出，太子集團在台最高階幹部、天旭公司負責人王昱棠便指示幹部，把豪車過戶到第3人名下，企圖掩人耳目。就在昨天，檢警兵分47路全台大搜索，拘提25人，包含陳志兩名親信王昱棠跟辜淑雯。

經調查發現，太子在台公司利用聯凡等8家空殼公司，用38億買下和平大苑11戶豪宅與48個車位，藉此隱匿金流，接著拿豪宅去貸款，再匯到海外，涉嫌洗錢，另外，還在台北101成立天旭公司發展線上博弈，辜淑雯則負責吸收工程師跟客服。

法務部調查局指出，本案為防止案關犯罪嫌疑人脫產，法務部調查局台北市調查處此前已彙整資料由檢方向台北地方法院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，台灣台北地方法院已刑事裁定准予扣押在案。

截至目前，包含人資長辜淑雯、幹部凃又文、幹部邱子恩、特助李守禮等4人遭聲押禁見，該案檢調持續偵辦中。

